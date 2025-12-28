Antonio Escribano, endocrino: "Una cucharada de este aceite evita cálculos en la vesícula"

Los problemas digestivos suelen pasar desapercibidos hasta que aparecen síntomas claros y, en muchos casos, dolorosos.

Uno de los más frecuentes es la aparición de cálculos en la vesícula biliar, una afección que afecta a miles de personas y que, según algunos especialistas, podría prevenirse con hábitos sencillos incorporados a la rutina diaria.



¿Qué son los cálculos en la vesícula y por qué aparecen?

Los cálculos en la vesícula, también conocidos como cálculos biliares, son depósitos sólidos que se forman en el interior de este órgano, encargado de almacenar la bilis producida por el hígado.

Estas formaciones pueden ser muy pequeñas, similares a un grano de arena, o alcanzar tamaños considerables, comparables al de una pelota de golf. Su aparición suele estar relacionada con una acumulación excesiva de colesterol o bilirrubina en la bilis, así como con una evacuación ineficiente de la vesícula.

Aunque muchas personas pueden tener cálculos sin presentar síntomas, en otros casos provocan dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos e inflamación, lo que puede derivar en intervenciones médicas o incluso quirúrgicas.



El consejo del endocrino Antonio Escribano

En este contexto, el endocrino Antonio Escribano compartió una recomendación que ha despertado interés en redes sociales y en el ámbito de la nutrición. El especialista sostiene que consumir una cucharada de aceite de oliva en ayunas puede contribuir a reducir el riesgo de formación de cálculos biliares.



Según explica, la ingesta de grasa saludable a primera hora del día estimula el funcionamiento del sistema digestivo, especialmente del duodeno y la vesícula biliar. Esta activación favorece la liberación de bilis, evitando que se estanque y se solidifique, uno de los procesos clave en la formación de cálculos.



Cómo incorporar el aceite de oliva a primera hora del día

Lejos de recomendar métodos tradicionales, Escribano apuesta por formas poco habituales de consumo que faciliten su integración en la rutina matinal. Algunas de las opciones que plantea son:



Añadir una cucharadita de aceite de oliva al café con leche para mejorar su mezcla.

Tomarlo junto a un vaso de leche.

Incorporarlo a una infusión caliente.

Consumirlo solo, en pequeñas cantidades, siempre en ayunas.

El endocrino insiste en que estas propuestas buscan ampliar las formas de consumo habituales y aprovechar mejor las propiedades del aceite de oliva.



Precauciones y límites de esta recomendación

Aunque la idea resulta llamativa, el propio Escribano subraya que no se trata de un tratamiento médico. Esta práctica no es aconsejable para personas que ya padecen cálculos en la vesícula o enfermedades biliares diagnosticadas, ya que podría desencadenar molestias o episodios dolorosos.

Además, reconoce que la evidencia científica específica sobre este hábito aún es limitada, por lo que debe entenderse como una medida preventiva y complementaria dentro de un estilo de vida saludable.

El especialista también propone alternativas para otros momentos del día. Una de ellas es combinar frutos secos con una cucharadita de aceite de oliva y un toque de miel.