Así puede alejarse de la principal causa de muerte en Colombia, según expertos

En Colombia, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte, apagando miles de vidas cada año y dejando historias inconclusas. Ante esta preocupante realidad, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC) y la Fundación Colombiana del Corazón han lanzado la campaña nacional “Cuida tu corazón, escribe tu propia historia”, con el lema “Donde hay un latido, hay una historia”, invitando a los colombianos a reflexionar y asumir el cuidado del corazón como una decisión consciente y cotidiana.

Las cifras son alarmantes: más de 80.000 personas mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares en el país, lo que equivale a 219 muertes cada día, según el Ministerio de Salud y el Dane. La tasa de mortalidad por estas patologías en 2022 fue de 175,7 por cada 100.000 habitantes, siendo la enfermedad isquémica coronaria la más letal. Estos datos evidencian la urgencia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.

La campaña busca generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables y detectar factores de riesgo en edades tempranas. La Dra. Clara Saldarriaga, presidenta de la SCC, destaca que no se debe esperar a llegar a los 50 años para actuar, sino promover desde la niñez una alimentación equilibrada y mayor actividad física, para reducir la incidencia de obesidad y prevenir complicaciones futuras.



¿Cómo evitar estas enfermedades?

La adopción de hábitos saludables, como una alimentación balanceada y la práctica regular de actividad física.

y la práctica regular de actividad física. El control de factores de riesgo como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.

y el sedentarismo. La promoción del cuidado emocional, como parte integral de la salud del corazón.

como parte integral de la salud del corazón. Procurar entornos más saludables que permitan la implementación de hábitos favorables para el autocuidado.

El enfoque de la iniciativa es transformar el discurso médico en una conversación más humana y emocional. Con el mensaje “Donde hay un latido, hay una historia”, se busca que cada colombiano entienda que cuidar su corazón es un acto de amor propio y un compromiso con sus seres queridos. El Dr. Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la Fundación Colombiana del Corazón, resalta que la salud cardiovascular debe ser vista como una responsabilidad personal y colectiva.

Finalmente, la campaña contempla actividades pedagógicas y de concientización en varias regiones del país, promoviendo la adopción de hábitos saludables, el control de factores de riesgo como hipertensión y tabaquismo, y el cuidado de la salud emocional.

