Audifarma denuncia incumplimiento de la Nueva EPS y advierte posible cese de servicios

Audifarma, a través de un comunicado, denunció que la Nueva EPS no ha desembolsado la totalidad de los recursos comprometidos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. En el acuerdo pactado con la Superintendencia Nacional de Salud se estableció que, para enero de 2025, el giro debía ascender a 110.000 millones de pesos, sin embargo, solo se han recibido $43.282 millones.

Este incumplimiento no solo afecta el flujo de recursos necesario para la correcta distribución de medicamentos, sino que también pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud a los afiliados de la Nueva EPS. Según Audifarma, al cierre de enero, también persiste una demora en el envío de la información que permitiría legalizar pagos adicionales, los cuales, al corte del 31 de diciembre de 2024, suman 486.315 millones de pesos.

Audifarma ha alertado que la situación está generando un retraso en los procesos de depuración y conciliación de cartera, lo que, a su vez, afecta la cadena de abastecimiento de medicamentos. En este contexto, la empresa farmacéutica ha solicitado a la Nueva EPS que tome las medidas necesarias para regularizar el flujo de recursos y cumplir con los compromisos establecidos.

“La eventual falta de pago pone en grave riesgo la vida de millones de usuarios, especialmente aquellos que padecen enfermedades crónicas o de alto costo, debido a que se compromete la disponibilidad de estos insumos esenciales, e control y tratamiento de sus patologías” aseguraron.

En su comunicado, Audifarma enfatizó que, de no resolverse la situación antes del 28 de febrero de 2025, se vería obligada a suspender la prestación de los servicios de salud, afectando gravemente a la población afiliada. "Para Audifarma S.A. resulta preciso notificar que no es posible continuar con la prestación de los servicios como lo es requerido por el asegurador", señalan en el documento, a la vez que hacen un llamado urgente a la Nueva EPS para que cumpla con los compromisos pactados y evite el cese del suministro de medicamentos.

“Muy grave. Audifarma denuncia que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, no ha girado ni la mitad de los recursos prometidos para enero ante la Supersalud. Anuncia además que si no cumplen no prestarán servicios en febrero. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insiste en que la UPC es suficiente”, dijo el representante Andrés Forero.

Este es el comunicado