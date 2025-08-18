Publicidad

Procuraduría formula cargos a expresidente de Nueva EPS por destinación de recursos

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta destinación indebida de recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Procuraduría / Nueva Eps
Procuraduría / Nueva Eps
Foto: Procuraduría / Acesi
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: agosto 18, 2025 09:13 a. m.

De acuerdo con la investigación, en 2020 Cardona habría permitido que se implementara un plan de ahorro voluntario conocido como “Plan Semilla”, financiado con más de 1.000 millones de pesos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Dichos recursos tenían una destinación exclusiva al aseguramiento en salud tanto legal como constitucionalmente.

NUEVA EPS 2.jpeg
BLU Radio. Nueva EPS / FOTO: Suministrada

El organismo de control indica que el funcionario, al aprobar esa operación, posiblemente la habría registrado como gasto administrativo, lo que podría constituir una violación de la normativa.

Por esta razón, según la Procuraduría, el funcionario se habría apartado del principio de moralidad que orienta el ejercicio de la función pública, y de manera provisional, calificó la supuesta conducta como una falta disciplinaria gravísima.

