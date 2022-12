Cierran dos barrios en Riohacha por brote de COVID-19

La Alcaldía de Riohacha ordenó el cierre de los barrios Camilo Torres y María Eugenia de esta capital donde, según las autoridades de salud, se registra un brote activo de COVID-19.

"Nosotros hemos cerrado dos barrios donde ya tenemos notificado seis casos y cuatro que sabemos están positivos, en proceso de notificación, y alrededor de 25 contactos estrechos que están en estudio", dijo Viviana Florez, secretaria de Salud de Riohacha.

Publicidad

Lea también: Alcalde de Uribia, en La Guajira, dio positivo por COVID-19

Según algunos habitantes de la capital Guajira, quienes no se cuidan y omiten las recomendaciones son quienes ponen en riesgo a quienes sí lo hacen.

"Así como habemos personas que nos cuidamos, hay gente desordenada que no usan tapabocas, no usan gel, no se lavan las manos, hay desorden, pero hay quienes cumplimos con lo que dice el estado", manifestó Daniel Guzmán, un habitante de Riohacha.

Hasta el 26 de junio de este 2020, había 43 casos activos de COVID-19 en Riohacha.

Publicidad