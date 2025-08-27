Publicidad

Cobertura de vacunación contra el VPH en Colombia no alcanza la meta fijada

La inmunización contra el Virus del Papiloma Humano ((VPH) en niños y niñas de 9 a 17 años apenas llega al 19,5 % en el país, mientras que la meta establecida era del 39,5 %.

Vacuna / referencia
Vacuna / referencia
Foto: Pexels.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: agosto 27, 2025 04:11 p. m.

La cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Colombia se ubica en 19,5 %, pese a que el biológico es gratuito para niñas y niños entre 9 y 17 años. La meta fijada para este año era del 39,5 %, pero en departamentos como Atlántico, Chocó, La Guajira, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca, junto a otros diez territorios, la vacunación no supera el 50 %, de acuerdo con el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes.

El VPH está asociado al cáncer de cuello uterino, considerado el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial. UNICEF reportó que en 2022 se diagnosticaron 660.000 nuevos casos y se produjeron 350.000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo. En Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Liga Colombiana contra el Cáncer, se registran entre 4.500 y 5.000 casos anuales, de los cuales más de 2.000 terminan en fallecimientos.

De acuerdo con EPS Famisanar, la vacunación es una medida de prevención fundamental: “Vacunarse contra el VPH genera protección y previene la infección de varios tipos del virus que pueden causar cáncer o verrugas genitales. Es segura, efectiva y no causa infertilidad”.

Policías son vacunados contra la fiebre amarilla en un centro de salud en Bogotá, Colombia.
Foto: AFP

La entidad también destacó la importancia de la detección temprana mediante pruebas de tamizaje. En mujeres de 25 a 29 años se recomienda realizar citología cada tres años, siempre que los resultados sean negativos. Para personas de 30 a 65 años, la prueba de ADN del VPH puede practicarse cada uno a cinco años bajo las mismas condiciones.

“El cáncer de cuello uterino crece lentamente y no presenta síntomas en etapas tempranas. Por eso, contar con pruebas de tamizaje permite identificar y tratar anormalidades antes de que se conviertan en tumores invasivos”, indicó la EPS.

Finalmente, Famisanar reiteró el llamado a padres y cuidadores para que lleven a niñas y niños de 9 a 17 años a completar el esquema de vacunación, con el fin de reducir riesgos y prevenir enfermedades relacionadas con el virus.

