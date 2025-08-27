Cobertura de vacunación contra el VPH en Colombia no alcanza la meta fijada

La cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Colombia se ubica en 19,5 %, pese a que el biológico es gratuito para niñas y niños entre 9 y 17 años. La meta fijada para este año era del 39,5 %, pero en departamentos como Atlántico, Chocó, La Guajira, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca, junto a otros diez territorios, la vacunación no supera el 50 %, de acuerdo con el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes.

El VPH está asociado al cáncer de cuello uterino, considerado el cuarto más frecuente en mujeres a nivel mundial. UNICEF reportó que en 2022 se diagnosticaron 660.000 nuevos casos y se produjeron 350.000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo. En Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Liga Colombiana contra el Cáncer, se registran entre 4.500 y 5.000 casos anuales, de los cuales más de 2.000 terminan en fallecimientos.

De acuerdo con EPS Famisanar, la vacunación es una medida de prevención fundamental: “Vacunarse contra el VPH genera protección y previene la infección de varios tipos del virus que pueden causar cáncer o verrugas genitales. Es segura, efectiva y no causa infertilidad”.

Foto: AFP

La entidad también destacó la importancia de la detección temprana mediante pruebas de tamizaje. En mujeres de 25 a 29 años se recomienda realizar citología cada tres años, siempre que los resultados sean negativos. Para personas de 30 a 65 años, la prueba de ADN del VPH puede practicarse cada uno a cinco años bajo las mismas condiciones.

“El cáncer de cuello uterino crece lentamente y no presenta síntomas en etapas tempranas. Por eso, contar con pruebas de tamizaje permite identificar y tratar anormalidades antes de que se conviertan en tumores invasivos”, indicó la EPS.

Finalmente, Famisanar reiteró el llamado a padres y cuidadores para que lleven a niñas y niños de 9 a 17 años a completar el esquema de vacunación, con el fin de reducir riesgos y prevenir enfermedades relacionadas con el virus.