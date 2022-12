¿Cómo leer e interpretar las tablas nutricionales?

Según la resolución 333 del año 2011 sobre los parámetros de rotulación del Invima, todos los alimentos en Colombia deben tener una tabla nutricional que informe al consumidor sobre los nutrientes y componentes de los productos con el fin de "proporcionar una información nutricional lo suficientemente clara y comprensible sobre el producto que no induzca a engaño o confusión y le permita efectuar una elección informada".



Con base en lo mencionado, no solo es deber de las autoridades competentes informar sobre la composición de los alimentos, sino que, además, es responsabilidad de un usuario revisar detenidamente la información y evitar desórdenes de alimentación o desequilibrios.

Lo complicado del asunto es que, en muchas ocasiones, se ignora dicha información, dejando de lado datos valiosos para la salud de una persona, o en ocasiones, resulta enredado entender la información que se da.



BLU Radio habló con la nutricionista y dietista Diana Milena Rojas Infante sobre la utilidad y el paso a paso de informarse adecuadamente sobre lo que está consumiendo.



1. ¿Cuáles son los componentes de una tabla nutricional y cómo revisarlos?



"La tabla nutricional es toda la composición en nutrientes que debe tener cada alimento. En Colombia es obligatorio que todos los productos incluyan dicha información, ya sea de manera detallada o resumida", afirma la nutricionista, aclarando cuáles son los componentes de la tabla:



- Tamaño de la porción sugerida. Ejemplo: Tamaño por porción 1 taza (228 g)

Porciones por envase 1.



- Grasas: se trata del mayor aporte calórico que puede brindar un alimento al organismo de una persona, según la experta. "Se debe revisar que los mayores aportes de las grasas no sean saturadas o grasas trans ya que son aquellas dañinas que aumentan el espesor de la sangre y aumenta el riesgo de padecer hipertensión", recomienda Rojas.



- Sodio: "Esta es información importante para pacientes renales. Es bueno que los alimentos a consumir no se excedan más del 5% en esta composición", dice la dietista.



- Carbohidratos: son componentes dados por azúcar y por fibra. Según la experta, es recomendable los mismos estén, mayormente, dados por fibra y no por azúcares, pues los primeros aportan y son menos perjudiciales que los segundos.



- Proteínas: dependiendo del objetivo de la persona, si se está en una dieta o no, estas ayudan a reducir síntomas de ansiedad.



Finalmente, Rojas aclara que, aparte de los componentes mencionados, en Colombia, es requisito informar sobre las vitaminas A, B y Hierro.



2. ¿Por qué es necesario saber leer las tablas nutricionales?



Según requisitos de la OMS y la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, entre otros), diariamente se deben cumplir ciertos parámetros calóricos y alimenticios. *



Ejemplo: al día, un adulto mayor puede consumir entre 25 - 30 gramos de azúcar, es decir que, al momento de revisar una tabla nutricional, es recomendable consumir alimentos que no excedan dicha cantidad recomendada.



"Poner atención a la información que se brinda en dichos rótulos permite formar consumidores más inteligentes. Si una persona está pendiente de las tablas nutricionales y los aportes de cada alimento, es alguien que monitorea su ingesta y no se va a exceder, evitando así enfermedades relacionadas con la mala alimentación", acota la experta.

La nutricionista afirma que es positivo tomarse el tiempo de comparar los productos y revisar qué tanto aporte le dan al cuerpo. Además de planear para tener elecciones más inteligentes a la hora de consumir.

En casos de alimentos como el pan o aquellos que no contienen tablas nutricionales es importante saber dónde se compra y preguntar qué ingredientes lo componen.