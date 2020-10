¿Cómo mantener una alimentación saludable en casa? Expertas responden

Este sábado en Casa BLU, hablamos con las coaches en hábitos saludables Claudia y Camila Torres sobre la alimentación en casa y como mantener una dieta balanceada.

"Para crear buenos hábitos hay que empezar poco a poco y fijar metas sencillas. No se puede empezar con objetivos que no sean realistas porque no los vamos a cumplir", explicó Camila.

Las coaches enfatizaron en el balance de la alimentación. Una buena salud interna se refleja en la forma como se expresa una persona y en su aspecto físico.

"Cuando una persona se siente bien internamente, lo refleja su apariencia. El mejorar la alimentación lleva a mejorar diferentes aspectos y hábitos. Principalmente cuando se ve un cambio físico", dijo Claudia.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.