Cómo prevenir el cáncer de pulmón: hábitos que le podrían salvar la vida

El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los desafíos más grandes para la salud pública en Colombia y en el mundo. Aunque los avances médicos han permitido mejorar los diagnósticos y ampliar las opciones de tratamiento, la enfermedad continúa entre las más mortales dentro del panorama oncológico.

En el país, miles de familias conviven con esta realidad, muchas veces sin saber que parte de los casos podrían prevenirse con hábitos saludables y una detección temprana. Entre estas posibilidades, los especialistas insisten en que cambiar ciertos comportamientos cotidianos e identificar señales de alerta puede marcar la diferencia. La prevención no es un concepto abstracto, sino un conjunto de decisiones y acciones que, aplicadas a tiempo, pueden salvar vidas.

Cómo prevenir el cáncer de pulmón: factores de riesgo clave en Colombia

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), el tabaquismo sigue siendo responsable del 85 % de los casos de cáncer de pulmón en el mundo. En Colombia, las cifras más recientes de la Cuenta de Alto Costo registran 8.098 casos prevalentes, con un dato alarmante: el 75 % de los diagnósticos ocurre en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento disminuyen de manera notable.



A este panorama se suman factores como la exposición al humo de tabaco, la contaminación ambiental, los gases de motor diésel y el asbesto. Frente a esto, el doctor Andrés Felipe Aristizábal, Ph. D. en genética y director de investigaciones de FICMAC, advierte que “la gente sigue creyendo que el cáncer de pulmón es una enfermedad de fumadores, pero la realidad es que cualquier persona expuesta a contaminantes puede desarrollarlo si no se cuida”.

El especialista insiste en fortalecer los mecanismos para identificar de manera temprana la enfermedad y recalca que “es urgente avanzar en educación ciudadana y en estrategias de tamizaje que permitan identificar a tiempo los casos”, especialmente en contextos donde la contaminación o ciertas prácticas laborales elevan el riesgo.

Asimismo, destaca el papel de la medicina de precisión, una herramienta que permite identificar mutaciones específicas del tumor para personalizar los tratamientos: “mucho más efectivos y con menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional”. El experto subraya que “cada tumor es distinto y la ciencia nos permite entenderlo en detalle para escoger el tratamiento adecuado para cada paciente”.



Señales de alerta del cáncer de pulmón: síntomas que no deben ignorarse

Reconocer los síntomas es fundamental. Entre los más frecuentes se encuentran:



Tos persistente

Dolor torácico

Dificultad para respirar

Pérdida de peso sin causa aparente

Fatiga crónica

Sangre al toser

Aunque estos signos pueden confundirse con enfermedades respiratorias comunes, el doctor Aristizábal recalca que “la detección temprana salva vidas”, sobre todo en fumadores o personas expuestas a contaminantes.

FICMAC recomienda evitar el consumo de tabaco, ventilar espacios cerrados, aumentar la ingesta de frutas y verduras, mantener actividad física regular y asistir a chequeos médicos anuales. La combinación de hábitos saludables y diagnóstico oportuno, aseguran los expertos, puede reducir significativamente el riesgo y cambiar el rumbo de esta enfermedad en Colombia.

