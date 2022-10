¿Cómo subir las defensas en tiempos de coronavirus y enfermedades respiratorias?

Debido a la temporada de lluvias, Bogotá podría volver el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados, es decir, en colegios, oficinas y transporte público, volvería a regir la medida. La alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo que si durante tres semanas las autoridades de seguridad epidemiológica reportan un número de casos de enfermedades respiratorias superior al nivel histórico, se declarará la alerta amarilla y el uso del implemento de protección volvería.

La experta Laure Joachim Peñuela, directora de Science 2 People, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la forma en que una persona puede subir sus defensas.

Publicidad

“Ayuda hacer ejercicio. No significa correrse una maratón, no significa volverse una persona de competencia, significa que, con 30 minutos al día de marcha, de caminar, ojalá al aire libre. El sistema inmune se fortalece o por lo menos reacciona de una manera positiva”, sostuvo Peñuela.

“La segunda sugerencia es comer bien, especialmente frutas y verduras se ha relacionado la alta ingesta de frutas y verduras en todas las comidas del día”, agregó.

De acuerdo con la experta, otra medida de vital importancia para aumentar las defensas inmunológicas es un correcto lavado de manos y aseo de la nariz.

“En cuanto a los infantiles, los padres, ante cualquier síntoma respiratorio, no deben llevar a sus hijos. Los niños no conocen las distancias y no conocen el límite. El aislamiento del niño enfermo es una de las medidas más importantes que hay”, complementó.

Publicidad

Le puede interesar: