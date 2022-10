Con inteligencia artificial priorizan barrios para entrega de ayudas en Medellín

Con el cruce de bases de datos e inteligencia artificial, la Alcaldía de Medellín detectó las zonas de la ciudad que más necesitan atención económica y alimentaria durante la cuarentena por coronavirus.

El subsecretario de las TIC, Sebastián González, dijo que el cruce de las bases de datos permitió construir un mapa con el que se van a priorizar las entregas de ayudas.

“Cruzamos diferentes bases de datos a nivel local y nacional, para identificar cuales son las familias más vulnerables y darles prioridad”, explicó el subsecretario quien aseguró que algunas de las bases de datos que utilizan son las del Sisbén, Registraduría, 'Medellín solidaria' y la base de datos que la Alcaldía inició para este proceso: 'Medellín me cuida'.

En el mapa aparecen como priorizados: el corregimiento de Santa Elena, parte de San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Por su parte, algunos barrios de la periferia de Medellín, donde se han realizado los cacerolazos por hambre en los últimos días, no aparecen priorizados en el mapa.

Este es el mapa de priorización de #MedellínMeCuida. Usamos tecnología de punta para llevar ayudas a quienes más lo necesitan. Quienes todavía no lo han hecho, inscríbanse en: https://t.co/qj4zf6KQtx Trabajamos por una Medellín sin hambre. pic.twitter.com/jFptaGRRj9 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2020

Frente a esto el subsecretario explicó que este mapa publicado sólo da cuenta de las familias que se han inscrito virtualmente a diferentes bases de datos como 'Medellín me cuida', pero que esto no significa que las familias que no están inscritas no estén recibiendo ayudas, pues en cada comuna también se hacen caracterizaciones manuales.

“Sabemos que hay muchas familias en la ciudad que no tienen acceso a internet”, comentó González. Por esto, se trabaja de la mano con la Secretaría de Inclusión Social y Participación Ciudadana, al igual que con los líderes en las comunas, para identificar a las familias en extrema pobreza y poderles prestar la atención necesaria.

Cada día, las bases de datos y el mapa se actualizan para poder estar al tanto de las necesidades de los habitantes más vulnerables de la ciudad y poder atenderlos de manera oportuna.

Si usted necesita ayuda y no se ha inscrito, puede hacerlo en www.medellín.gov.co/medellinmecuida