Contaminarnos al tiempo sería un suicidio: epidemiólogo

Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo y asesor de la Alcaldía de Bogotá respecto al manejo del COVID-19, habló en #YoMeCuidoYoTeCuido de BLU Radio sobre la situación del coronavirus en el país, luego de que este jueves se reportara un récord en el número de muertos a causa de esta enfermedad.

Publicidad

"Esas cifras nos indican que estamos en la curva ascendente de la epidemia, estamos llegando y acercándonos al pico epidémico. El índice de positividad pasó de un 12% al 20 % en sintomáticos", explicó Hernández, quien hizo énfasis en que se deben evitar las aglomeraciones para evitar contagios masivos.

"Contaminarnos al tiempo sería un suicidio. La experiencia del día sin IVA no se puede volver a repetir. El virus se va a seguir extiendiendo, pero hay que decirle a la humanidad que no baje la guardia, no contagiándose masivamente, no estar en aglomeraciones", explicó el profesional de la salud.

Lea también: Municipio ‘no COVID’ de Cundinamarca planea reapertura de restaurantes el 1 de julio

"Si salen todos al tiempo vamos a tener grandes contagios y aumentará la mortalidad", indicó el médico epidemiólogo.

Publicidad

Recomendaciones de los expertos

Hernández recomendó que en este fase de la epidemia, en la que la curva está ascendente, hay que aumentar los tamizajes, conservar el distanciamiento, mantener la protección con tapabocas y el aislamiento.

Publicidad

"Hay que atravesar la tormenta de la forma más segura, nos faltan UCIs, pero hay que evitar que las personas lleguen a ellas. Los que pueden estar en cuarentena que lo estén, los que salgan que usen tabapocas", indicó Hernández en Yo Me Cuido Yo Te Cuido.

Vea aquí la entrevista completa: