Contralor sobre deudas de EPS y reforma a salud: “Publicamos informes, más allá del debate político”

En una entrevista con Mañanas Blu, el contralor general de la República (e), Carlos Mario Zuluaga, se refirió a su más reciente informe sobre la situación financierade las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El documento revela que el 80% de las EPS no cumplen con los estándares de solvencia y reservas técnicas exigidos, lo que representa un riesgo para su estabilidad y funcionamiento.

Según el informe, solo cinco de las EPS evaluadas cumplen con los indicadores técnicos requeridos: Salud Total, Sura con Foscal, E.P.S. Sanitas, Compensar, y la Nueva EPS. Las dificultades financieras del sistema de salud, de acuerdo con la Contraloría, se atribuyen a la ineficiente gestión de recursos por parte de algunas EPS, la no constitución de reservas técnicas adecuadas, retrasos en los pagos del Estado y debates sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir los costos del sistema.

“Significa que hay unos indicadores que establece la ley, como el de solvencia o el de las reservas técnicas, que no están siendo cumplidas por estas 16 EPS. Son 16 realmente, las que no están cumpliendo esos tres indicadores. Algunas cumplen dos, otras cumplen uno, pero estas cinco cumplen los tres indicadores, 16 no cumplen ninguno de los tres indicadores y algunas se reparten entre un indicador y otro, lo que hace de que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de ley que tienen las EPS en Colombia pongan en riesgo, digamos, su propia estabilidad y su propio autosostenimiento”, dijo.

El contralor Zuluaga destacó la importancia de encontrar soluciones que aseguren la calidad en la prestación del servicio de salud a la población colombiana.

Este informe adquiere relevancia en el contexto del debate sobre una reforma al sistema de salud. En ese sentido, Zuluaga subrayó que la Contraloría publica sus informes basados en datos reales y los somete a rigurosas revisiones, independientemente de los debates políticos en curso. La función del ente contralor es generar informes con información precisa y verificable, sin influir en las discusiones políticas relacionadas con el sistema de salud.

“Hay tres temas en los que nosotros hemos tenido un impecable seguimiento: transición energética, salud y recaudo con elefantes blancos y salud. Nosotros hemos hablado permanentemente de esto. Ahorita en el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de qué pasó con los recursos que le giró el Estado en el Gobierno del presidente Duque a las EPS y qué pasó con esos recursos de UPC, que estuvieron suspendidos. La corte ha dicho claramente para qué también son esos recursos. Uno no puede utilizar recursos de una vigencia para hacer gastos de otras vigencias. Cuando publique ese informe en marzo, que vamos a decir no sé en qué estado va a estar la reforma o el debate en el Congreso, pero lo vamos a publicar”, dijo.

En noviembre publicamos un informe y dijimos: ‘En marzo publicamos otro y perdón en febrero uno y en marzo otro’. O sea, ¿qué hacemos? ¿Guardamos los informes para que esto no parezca que es intervención en algo? Aquí hay unas cifras reales. Lo que hay que cuestionar es si esas cifras nos ayudan o no a hacer más técnico el debate, a decantar cuáles son los problemas estructurales. ¿Qué es lo que debemos revisar de la UPC? ¿Qué es lo que está pasando con los niveles de eficiencia de la administración de los recursos de la EPS? Donde debe preocupar más es cuáles son los insumos que este informe le proporciona al debate, de a quién le puede servir o no. La Contraloría ha hecho esto durante su historia, con o sin debate político. Hemos hablado lo que era antes cuentas maestras. Hoy es presupuesto máximo agregó Carlos Mario Zuluaga

Principales hallazgos del informe de la Contraloría General de la República sobre EPS

La Contraloría General de la República realizó un análisis detallado sobre la situación financiera de 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, con datos recabados hasta octubre de 2023.

Deuda total con IPS y proveedores: Las 26 EPS acumulan una deuda total de $25 billones de pesos con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores, lo que incluye cuentas por pagar, reservas técnicas y pasivos administrativos. Indicadores de solvencia insatisfactorios: De las 26 EPS analizadas, 16 (equivalentes al 61.5%) presentan indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y no cumplen con los tres Requisitos para Operar: Capital mínimo requerido

Patrimonio adecuado

Constitución y inversión de reservas técnicas Deuda con las IPS: La deuda total de las EPS únicamente con las IPS asciende a $11.3 billones. Deficiencia en reservas tTécnicas: De 21 EPS analizadas en este aspecto, se encontró que solo están respaldados $1.3 billones de los $13.7 billones requeridos en reservas técnicas. Esto representa un incumplimiento del 100% de inversión de los recursos, según lo exige el Decreto 780 de 2016. Cumplimiento en la provisión de reservas técnicas: Solo 5 EPS (Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud) cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas. Falta de cumplimiento en la mayoría: El 80.7% de las EPS no cumple con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, evidenciando un grave incumplimiento normativo y un riesgo para el sistema de salud. EPS con indicadores financieros satisfactorios: Solo 10 de las 26 EPS (38.4%) presentan indicadores de liquidez y de margen de solvencia satisfactorios, lo que indica una situación financiera adecuada para la prestación de servicios de salud.

Análisis de cartera de las EPS

El 93.5% de la cartera total es menor a un año, indicando que la mayoría de las deudas se concentran en la cartera corriente.

El 51% de la cartera corriente se concentra en tres EPS: Famisanar, Sanitas y Emssanar, sumando un total de $5.4 billones.

Famisanar y Sanitas acumulan el 40% de la cartera corriente, con un monto de $4.1 billones.

El 59% de la cartera no corriente está en manos de tres EPS: Famisanar, Emssanar y Asmet Salud, totalizando $436 mil millones.

Varias EPS, como Sanitas, Salud Total y Salud Bolívar, no presentan deudas mayores a 360 días, indicando ausencia de cartera no corriente.

Nueva EPS, Asmet Salud, Sura, Salud Total y SOS acumulan el 35% de la cartera corriente ($3.66 billones) y el 33% del pasivo no corriente ($237 mil millones).