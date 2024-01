Minsalud insiste que UPC es suficiente y asegura que EPS no reportan información para su cálculo

Con gráficas y cifras en mano, el ministro de salud, Guillermo Alfoso Jaramillo, reiteró que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es suficiente para cubrir los gastos que tienen las EPS para la atención de los usuarios del sistema de salud.

Jaramillo aseguró que la UPC es calculada con los mismos datos enviados por las EPS al ministerio, por lo que no debería haber insuficiencia en ese cálculo. Sin embargos Jaramillo aseguró que muchas EPS no envían los datos requeridos para formular un aumento anual.

“Toda la UPC se pagó religiosamente y anticipadamente y eso fue el 96 % de los gastos en salud. Entonces ustedes ven las que protestaban, inclusive sacaban a sus empleados a que protestaran contra el Gobierno tienen las mejores cifras de UPC”, dijo Jaramillo.

El ministro aseguró que no se logró la equidad en la UPC, como lo ha pedido la Corte Constitucional, por falta de recursos, pero que espera que el siguiente año eso sea posible.

Además, el funcionario aseguró que los recursos de la UPC se lo gastan en más del 70 % las EPS que están en el régimen contributivo “más del 55 % para la atención del régimen contributivo sale del Presupuesto Nacional”, aseguró.

Y es que el ministro dijo que solo cuatro EPS del país cumplieron con el 90 % de coincidencia entre la información del representante legal y el auditor fiscal, para incluirse en el estudio de la UPC del 2024. Entre esas EPS están Salud Total, Sura, Servicio Occidental de Salud y Nueva EPS.

“Hicimos y pedimos una acción popular para que miren qué está pasando con las reservas y el incumplimiento y se nos viene el mundo encima. Nosotros lo hicimos con todo respeto porque es que no estamos jugando con el presupuesto nuestro, sino de todos los colombianos”, dijo el funcionario.

En medio de lo cálculos que se hacen para definir la UPC, todas las fórmulas apuntaron a que debería aumentar para este año un 6 %.

Además y refiriéndose a los presupuestos marxismos, el ministro dijo que para este año se adicionaron medicamentos diferentes a los de enfermedades huérfanas, nutricionales y procedimientos y se calcula que eso cuesta 450.000 millones. Se les dio a las EPS 2 billones de pesos y que tienen cerca 1 billón 400.000 adicionales.

También que las inclusiones que se hicieron en el 2022 fueron 4 billones 65.000 millones y sólo se gastó 4 billones 49.000 mil, por lo que les sobró a las EPS 155.000 millones.

Y es que se redujo 3 veces el gasto por individuo en 2022 y se atendieron 3 veces más personas. “Se democratizó el gasto, se volvió menos privilegiado, en vez de atender a 1.800.000 personas se favorecieron 6.300.000. Y en vez de gastar 2.600.000 por cada uno, se 786.000 millones en cada uno”.

El ministro Jaramillo aseguró que las inclusiones de tratamientos y medicamentos a la UPC en 2022 fueron favorables “Duque fue favorable hay que aceptarlo y por eso nosotros seguimos la inclusiones y creemos que las inclusiones son válidas”, dice el ministro.

El funcionario confirmó que el Gobierno va a pagar lo que debe de ajustes de 2023, pero no deja en claro el pago que se debe de 2022. “Hoy debe estar saliendo eso y se estará pagando el ajuste del 2023. Le pagamos el año pasado el ajuste del 2021 a las EPS, pero nos protestan porque no les hemos pagado el 2022, pero no le protestaron a Duque porque no les pagó el 2021 y se fue y no pagó la parte del 2022”.