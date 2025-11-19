Crecen afiliaciones a medicina prepagada en medio de incertidumbre del sistema de salud

En un escenario nacional marcado por dificultades en la oportunidad de citas, demoras en autorizaciones y cambios en la operación de las EPS, cada vez más colombianos están optando por la medicina prepagada como un mecanismo complementario para garantizar atención en salud.

Este comportamiento se evidencia en el crecimiento sostenido que ha tenido el sector y, especialmente, en el desempeño de MedPlus Medicina Prepagada, que cerró el último año con un aumento del 4 % en su población atendida. Esta cifra supera ampliamente el 1,7 % reportado por el subsector, consolidando a la entidad como una de las compañías con mayor dinamismo en esta industria.

Actualmente, MedPlus acompaña a más de 111.000 usuarios en el país, con Bogotá como su principal mercado, donde se concentra el 50 % de los afiliados, seguida de centros urbanos como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Villavicencio. Ciudades intermedias como Cúcuta reflejan un crecimiento acelerado, evidenciando la expansión de este modelo hacia regiones con demanda en aumento.

Medicina Foto: referencia, Lexica

Este contexto también ha impulsado movimientos estratégicos entre las empresas del sector, como la alianza anunciada entre Colsubsidio y Colsanitas en medicina prepagada, que busca ampliar la oferta de servicios y responder al interés creciente de los usuarios por alternativas de atención más robustas.



La tendencia muestra que, mientras el sistema de salud enfrenta presiones operativas y financieras, los colombianos están migrando hacia modelos que priorizan la oportunidad, la disponibilidad de especialistas y el acceso a tecnologías avanzadas.

MedPlus ha orientado su crecimiento hacia un modelo centrado en la prevención, la innovación y la experiencia del paciente.