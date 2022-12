Crisis de salud en Villavicencio por falta de pagos

Desde hace algún tiempo la ciudad deiene problemas con la atención en salud por cuenta de problemas con l

os pagos a los trabajadores, cierre de servicios de urgencias, y sobrepoblación se pacientes en los hospitales de la región.

Pero los inconvenientes tienen un común denominador: Las deudas de CaféSalud en liquidación. La Clínica Martha es la más importante de la ciudad y los trabajadores argumentan que todavía tienen pendientes pagos del 2017, primas, y todos los salarios del 2018. Algunos de ellos han decidido parar y dejar de trabajar. Los que se mantienen se quejan de sobrecarga laboral por falta de personal.

Y es que como lo reveló Blu Radio, Cafesalud un año después de la venta del activo intangible, es decir, los afiliados, todavía mantiene su figura jurídica vigente por cuenta de procesos ejecutivos, o demandas por más de $213 mil millones justamente por deudas que no ha terminado de cancelar. A inicios de Mayo CafeSalud le solicitó a la Supersalud una autorización para realizar su desmonte total, pero este no fue permitido por falta de información técnica que debió ser enviada a la Superintendencia, y por sus acrecencias totales, algunas de ellas con prestadores, clínicas y hospitales.

Uno de los enfermeros de la Clínica Martha señaló que hoy “hay pacientes en silla de ruedas en los pasillos, sin atención de calidad, sobrepoblación, faltas de pago y la gente está muy preocupada por la situación. Ya llevamos dos años con el mismo problema y nada se corrige. A los trabajadores no les cancelan sus pagos. Los pacientes también sufren las consecuencias. Y esto sucede en toda la red de la región”, afirmó.

El comunicado del Hospital departamental es revelador de la situación. “Se hace un llamado a los hospitales de primer y segundo grado, así como al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Departamental para que se abstenga de remitir más pacientes a nuestras instalaciones”.

Hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales de las autoridades. La liquidadora de CaféSalud, Ángela María Echeverry argumentó a Blu Radio que “sí es verdad que tenemos deudas, pero ese no es el único motivo de la crisis. Nosotros sí les hemos venido pagando, pero ellos pretenden que les paguemos el 100% y eso no se puede hacer así. Tiene que ser de manera continua. Hemos tenido problemas con los accionistas minoritarios, porque no han logrado comprar nuestra parte de la clínica. En el caso de la clínica Martha tuvimos una promesa de compraventa, un interesado fue allá y los accionistas se opusieron y hubo muchas dificultades. Nosotros vamos a impugnar la última asamblea accionaria y estamos considerando algunas decisiones de tipo legal. Pero esperamos que ellos entren en razón porque lo que han hecho es colocar a los trabajadores en contra de Saludcoop”, puntualizó.

Por ahora los pacientes y los trabajadores esperan que el servicio se normalice en los próximos días.