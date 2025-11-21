Cuatro personas reportan pérdida de visión asociada a dos medicamentos de alta demanda

Cuatro personas que desarrollaron serias complicaciones oculares en Dinamarca tras utilizar el fármaco para adelgazar Wegovy y el medicamento para la diabetes Ozempic recibirán compensación económica. Así lo informó este viernes la Asociación Danesa de Compensación al Paciente, entidad independiente encargada de evaluar reclamaciones por daños médicos.

Según la organización, más de 40 usuarios presentaron solicitudes alegando haber sufrido una afección ocular grave después de usar alguno de estos tratamientos, ambos producidos por la farmacéutica Novo Nordisk.

La enfermedad en cuestión es la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), un trastorno provocado por una disminución en el flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, capaz de causar pérdida de visión.

La asociación explicó que, de los cinco casos analizados hasta ahora, cuatro fueron aprobados para recibir compensación. La directora de Patient Compensation, Karen-Inger Bast, señaló que las evaluaciones han sido complejas debido a que se trata de medicamentos relativamente nuevos y los pacientes ya presentaban factores de riesgo para desarrollar NAION.



En total, los cuatro afectados recibirán 800.000 coronas danesas (aproximadamente 123.000 dólares), aunque la entidad advirtió que la cifra podría incrementarse dependiendo de cómo evolucione su condición y del impacto a largo plazo en su calidad de vida. En Dinamarca, las indemnizaciones médicas suelen ser cubiertas por el sistema público de salud.

Pérdida de visión, referencia Foto: Unplash

El año pasado, la Agencia Danesa de Medicamentos solicitó a un organismo regulador europeo que examinara un estudio local que sugería una posible relación entre la semaglutida, el componente activo de Wegovy y Ozempic, y la NAION.

En junio, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) concluyó que este efecto adverso es “muy poco frecuente”, con una incidencia estimada de uno de cada 10.000 usuarios.

Novo Nordisk indicó que revisó la decisión de la Asociación Danesa de Compensación al Paciente. En una declaración enviada a AFP, precisó que, tras las conclusiones del PRAC, se actualizaron los prospectos de todos los productos que contienen semaglutida para incluir la NAION como una reacción adversa “muy poco frecuente”. No obstante, la compañía aseguró que el “perfil beneficio-riesgo del semaglutida continúa siendo favorable”.