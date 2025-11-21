En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Cuatro personas reportan pérdida de visión asociada a dos medicamentos de alta demanda

Cuatro personas reportan pérdida de visión asociada a dos medicamentos de alta demanda

Según la organización, más de 40 usuarios presentaron solicitudes alegando haber sufrido una afección ocular grave después de usar alguno de estos tratamientos.

Pérdida de visión
Pérdida de visión, referencia
Foto: Unplash
Por: AFP
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad