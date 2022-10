De no seguir protocolo, 75% de población se contagiaría de COVID-19: Daniel Quintero

En entrevista con el canal local Teleantioquia, el alcalde de Medellín Daniel Quintero dijo que el Valle de Aburrá podría tener tres millones de infectados por coronavirus, si no se acatan las recomendaciones de las autoridades de salud.

Según el alcalde, el virus es de fácil propagación y se calcula que puede llegar a contagiar a tres de cada cuatro personas.

“Si nosotros en este Valle de Aburrá tenemos cuatro millones de personas, estamos hablando de que podríamos tener tres millones de personas con el virus, eso mismo pasa en Alemania, en Estados Unidos…”, manifestó.

Es importante que desde los hogares cuidemos a todas las personas, especialmente a los adultos mayores quienes son más vulnerables. Actitudes como lavarse las manos y no saludarse de picos ayudan mucho a prevenir el contagio. El #COVID19 lo vencemos con #InteligenciaColectiva. pic.twitter.com/db0QmXFfil — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 17, 2020

“Es algo que va a dar, pero la mayoría de las personas no se van a dar cuenta, porque es asintomático o son jóvenes. Eso no quiere decir que no tengan que tomar medidas”, agregó el alcalde.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud y a las que se refiría Daniel Quintero son las relacionadas con el lavado de las manos, el aislamiento en las viviendas y el uso del tapabocas.

Actualmente, en el Valle de Aburrá hay siete casos por coronavirus: seis en Medelín y uno en Itagüí.