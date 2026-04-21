Deuda con hospitales y clínicas alcanza $25,7 billones concentrándose en EPS intervenidas

La deuda acumulada con hospitales y clínicas en Colombia llegó a $25,7 billones a diciembre de 2025, según el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). La cifra refleja un aumento de $1,7 billones frente a junio del mismo año, lo que muestra que las obligaciones pendientes siguen creciendo en el sistema de salud.

Del total adeudado, una parte importante corresponde a cuentas que llevan varios meses sin pagarse. La cartera en mora —es decir, las deudas vencidas— pasó de representar el 56 % al 58 % del total, lo que equivale a más de $1,4 billones adicionales en retrasos. Esto indica que no solo aumenta la deuda, sino también el tiempo que tarda en pagarse.

Al revisar quiénes deben estos recursos, el informe muestra que las EPS del régimen contributivo concentran la mayor parte de la deuda, con cerca de $12,9 billones, es decir, la mitad del total. En segundo lugar están las EPS del régimen subsidiado, con aproximadamente $7,1 billones. También aparecen deudas del Estado, que suman cerca de $1,9 billones, incluyendo entidades como la ADRES y antiguos fondos como el FOSYGA.

Dentro de las EPS, hay algunas que concentran gran parte de las obligaciones. En el régimen contributivo, las principales deudoras son Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud, que en conjunto deben cerca de $9,3 billones. En el régimen subsidiado, se repiten nombres como Nueva EPS y Coosalud, junto a Savia Salud y Emssanar, que suman más de $4 billones.



Si se observa el listado general de deudores, Nueva EPS aparece como la entidad con mayor deuda tanto en el contributivo como en el subsidiado. Le siguen Coosalud, Sanitas, Savia Salud, Emssanar y Famisanar. También figuran entidades liquidadas como Medimás y Coomeva, así como deudas asociadas al Estado. En conjunto, estos principales deudores acumulan más de $15,2 billones, de los cuales cerca de $9,7 billones ya están en mora.

Otro punto clave del informe es la situación de las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial. Estas entidades concentran $12,6 billones de la deuda total, lo que representa el 70 % de lo que deben las EPS en operación. Además, cerca de dos tercios de esa cartera está en mora, es decir, lleva más de 60 días sin pagarse.

El informe también detalla cómo se distribuyen los tiempos de pago. Una parte de la deuda corresponde a cuentas recientes, pero una proporción significativa supera los 90 días sin cancelarse. En entidades como Nueva EPS y Coosalud, la mayor parte de la deuda está precisamente en esos periodos más largos, lo que explica el aumento de la mora.

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Además de las EPS, otros actores también tienen obligaciones pendientes. Las aseguradoras deben más de $648.000 millones, principalmente por el Soat. Las empresas de medicina prepagada y planes complementarios, así como las ARL, también participan con porcentajes menores dentro del total.

El informe señala que casi la mitad de los recursos que tienen las clínicas y hospitales están representados en cuentas por cobrar, es decir, dinero que aún no han recibido. Esto impacta su funcionamiento cotidiano, ya que estos recursos se utilizan para pagar personal, adquirir insumos y mantener los servicios.

En conclusión, la deuda del sistema de salud se concentra principalmente en las EPS, especialmente en aquellas que están intervenidas o han tenido dificultades financieras. A esto se suma un aumento en los retrasos de pago, lo que configura un panorama en el que las obligaciones no solo crecen, sino que tardan más tiempo en ser saldadas.