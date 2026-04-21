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Gobierno dice que sí entregará EPS Coosalud pero antes pide aclaración al tribunal que emitió orden

Entidades del Estado acompañan el levantamiento de la intervención mientras se definen plazos, representación legal y nueva junta directiva de la EPS.

coosalud.jpg
Coosalud
// Coosalud
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

El Gobierno nacional avanza en el proceso de devolución de Coosalud EPS a la cooperativa Coosalud, en medio de decisiones administrativas y judiciales que aún están en curso.

La Superintendencia de la Economía Solidaria informó que hizo presencia en las instalaciones de la entidad para acompañar la suspensión de la medida de intervención y supervisar la protección del patrimonio de la cooperativa, propietaria de la EPS.

Entre tanto, la Superintendencia Nacional de Salud radicó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar una solicitud de aclaración del auto reciente, con el fin de que se definan los tiempos de entrega y se precise quiénes asumirán como representante legal y suplente.

Sobre reclamaciones presentadas por terceros, la superintendente María José Navarro señaló que no existe, hasta el momento, certificación ante Cámara de Comercio ni decisión de la asamblea de accionistas que respalde dichas solicitudes.

Desde la emisión del auto, la Superintendencia de la Economía Solidaria ha adoptado medidas a través de su agente interventor, en el marco de sus funciones sobre la cooperativa Coosalud.

Asimismo, se ordenó convocar a la Asamblea General de Accionistas de la EPS, donde la cooperativa, como accionista mayoritaria, participará en la elección de la nueva junta directiva.

El Gobierno indicó que el proceso se desarrolla mientras se mantiene la prestación del servicio de salud a los usuarios.

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