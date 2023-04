Gerardo Yepes: “Me están estigmatizando por cambiar posición sobre reforma a la salud"

El representante del Partido Conservador por el departamento del Tolima, Gerardo Yepes, ha sido objeto de críticas y estigmatización por su cambio de posición en relación con la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. En diálogo con Mañanas Blu, Yepes explicó que nunca ha dicho que no aprueba la reforma a la salud en Twitter, sino que ha expresado sus diferencias con lo que planteaba el Gobierno. Esto en referencia a un viejo trino suyo en el que criticaba el proyecto de la ministra Carolina Corcho.

El representante también señaló que su firma en la ponencia de la reforma a la salud se debe a su responsabilidad como coordinador ponente y a su compromiso con los principios de la constitución política de Colombia. Además, afirmó que defiende un sistema de salud equitativo y justo que convierta la salud en un derecho fundamental para todos los ciudadanos.

Sin embargo, la ley de bancadas establece que un representante no puede firmar una ponencia sin el aval de todo el grupo parlamentario de su partido. Ante esto, Yepes afirmó que no conoce esa ley y que ha revisado los estatutos de su partido sin encontrarla. Ante la posibilidad de que la bancada del Partido Conservador decida no apoyar la reforma del Gobierno, Yepes señaló que tiene opciones como mirar un veto al voto o una oficina de conciencia.

Yepes enfatizó en que no se debe estigmatizar su posición, en referencia a las versiones que indican que su cambio de decisión se debe a "mermelada" del Gobierno.

“No puedo condenar ni desautorizar a un compañero”: Víctor Manuel Salcedo

El representante de la Cámara del Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, se pronunció sobre la firma de la ponencia de la reforma a la salud por parte de su compañero de bancada, Camilo Ávila, quien previamente había expresado su desacuerdo con la propuesta del Gobierno.

En una entrevista con Blu Radio, Salcedo afirmó: "No puedo condenar ni desautorizar a un compañero".

Explicó que en su partido se establecen posturas con un equipo técnico y se decide en bancada cuál es la posición frente a los temas legislativos.

Aunque reconoció que hay puntos que le preocupan en la lectura del texto, afirmó que el partido debe escuchar a Ávila en la bancada y revisar el documento para tomar una decisión. El representante también expresó su preocupación por la creación de una burocracia en el manejo estatal de los recursos de la salud y la importancia de garantizar la atención integral al paciente a través de redes integradas e integrales de salud.