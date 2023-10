Disponibilidad, transparencia y sostenibilidad: recomendaciones de Gestar Salud a reforma a la salud

En medio del debate de reforma a la salud, Gestar Salud, gremio que agrupa a las EPS subsidiadas, dio a conocer un informe técnico con los desafíos que tiene el sistema y que no resuelve la iniciativa presentada por el Gobierno.

Para Gestar Salud el proyecto de ley se queda corto al enfrentar los problemas más apremiantes que afectan la calidad de la atención en el sistema de salud.

Suficiencia y Disponibilidad: Uno de los problemas más significativos que afecta a los usuarios y genera insatisfacción es que no se asignan citas para consultas médicas especializadas. Según un informe de la Superintendencia Nacional de Salud, este es el motivo principal de quejas, representando el 30,6% de los reclamos.

En este aspecto Gestar Salud también menciona el grave problema de la escasez de profesionales de la salud y su concentración en las ciudades.

“Según datos del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (ReTHUS), en 2021 el país disponía de 1,9 médicos generales por cada 1.000 habitantes y de 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes si se incluyen a los especialistas. Con esa tasa, Colombia se ubica por debajo del promedio de la OCDE (3,6), así como de países de la región como EE. UU., Chile y Costa Rica”, se lee en el informe.

Transparencia: La transparencia es otro aspecto que, según Gestar Salud, requiere atención en la reforma de salud. Esto porque en el sistema se han presentado actos de corrupción y desigualdad en el acceso a la atención médica. Es por esto que dice la agremiación que la reforma plantea procesos presupuestales complejos, por lo que existe un riesgo de opacidad de la información.

“Relajar las auditorías y cambiar la contratación y los controles por una libre facturación no parece el camino más aconsejable”, se lee el informe.

Además, dice Gestar Salud que es importante implementar sistemas de información como la historia clínica electrónica, para mejorar el seguimiento de pacientes y registros médicos.

Sostenibilidad Financiera: Para Gestar Salud Colombia tiene un plan de beneficios integral, pero la asignación de recursos no está a la altura de la cobertura que ofrece.

Según la OCDE, Colombia tiene un gasto per cápita en salud significativamente inferior al de otros países. La reforma debe considerar nuevas fuentes de financiamiento y estrategias para aumentar la eficiencia en la utilización de recursos. Esto implica una redistribución del gasto que no debilita áreas importantes del sistema de salud.

“A pesar de esta dificultad estructural del sistema, la iniciativa de reforma al sistema de salud no plantea nuevas fuentes de recursos para financiar el sistema de salud. Lo que se observa en el articulado es una redistribución del gasto, lo que significaría que para fortalecer cierto aspecto de nuestro sistema se debe debilitar otro. Al no haber nuevos recursos, el planteamiento de fortalecer las zonas rurales indudablemente debilitará la atención en las zonas urbanas, mientras que la destinación de más recursos para la atención primaria irá en detrimento de la mediada y alta complejidad, en particular de los más de 8 millones de colombianos que padecen enfermedades crónicas y de alto costo. De esta manera, resulta indispensable la destinación de nuevos recursos para fortalecer el sistema, garantizando su sostenibilidad”, dice el informe.

