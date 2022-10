Ejercicio aeróbico intenso rejuvenece las células, según estudio

El ejercicio de alta intensidad aeróbico, como montar en bici, ayuda a las células a detener el proceso de envejecimiento y no puede ser reemplazado por ningún otro tratamiento, según un estudio publicado en Estados Unidos.



El estudio, divulgado en la revista Cell Metabolism, muestra que el ejercicio aeróbico de alta intensidad, como ciclismo o caminar, combinado con el levantamiento de pesas ayuda al rejuvenecimiento a nivel celular y a combatir problemas como la diabetes.



Este tipo de ejercicio "hace que las células fabriquen más proteínas para su producción de energía mitocondrial y los ribosomas que sintetizan proteínas, de modo que detienen el envejecimiento a nivel celular", según revela el estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Oregón (EEUU).



Los expertos estudiaron 36 hombres y 36 mujeres de edades comprendidas entre 18 y 80 años a los que se asignó tres tipos de rutinas de ejercicio: un grupo que solo hacía bicicleta, otro solo pesas y un tercero que combinaba ambos ejercicios.



Los más jóvenes experimentaron un aumento de la capacidad mitocondrial del 49 %, mientras que los más mayores vieron ese aumento subir al 69 %.



Los investigadores certificaron que el ejercicio con pesas aumentó la masa muscular, mientras que el ciclismo de alta intensidad procuró los mejores beneficios a nivel celular.



"Yo recomendaría un entrenamiento de alta intensidad durante tres o cuatro días y posteriormente dos días de ejercicio de fuerza (pesas)", indicó Sreekumaran Nair, uno de los responsables del estudio y experto en diabetes de la Clínica Mayo de Minesota (EEUU).



"Basándonos en todo lo que sabemos, no hay sustituto posible para este tipo de ejercicio, cuando se trata de retrasar los procesos de envejecimiento. Lo que hemos visto (en el experimento) no se puede conseguir con ninguna medicina", apuntó Nair en un comunicado.