El contagio persiste, debemos cuidarnos con aislamiento más individual: Presidencia

Diego Molano, secretario general de la Presidencia, habló en Mañanas BLU sobre las medidas del Gobierno en la nueva fase de aislamiento, para contener la propagación de coronavirus, a partir del 1 de junio.

“El mantenimiento del aislamiento no es para generar confusión, sino es para dar una señal de que aún el contagio persiste, que debemos cuidarnos y que el aislamiento debe tener un enfoque individual”, declaró.

Según el funcionario, el aislamiento colectivo llevado a cabo en las primeras fases de la pandemia buscaba “preparar los sistemas de salud”.

Molano aseguró que de mantenerse la cuarentena el país podría afrontar “un problema económico muy grave”.

El funcionario de la Presidencia recalcó lo que no se podrá hacer a partir del 1 de junio.

“Muchos podrán trabajar, pero otros aún no podrán hacerlo", dijo.

“Hay unos sectores que no podrán salir, que son aquellos donde hay vida social y que su dinámica o actividad comercial genera agrupación. Restaurantes, excepto domicilios, no se podrá ir a teatro ni a cine, no se podrán tener actividades en bares, en discotecas o en eventos deportivos de aglomeración masiva”, agregó.

De acuerdo con Molano,

los alcaldes tendrán también responsabilidad en esta nueva fase de aislamiento.

"El Gobierno abre los sectores productivos y define los protocolos, pero la aplicación y la gradualidad de la llave la definen los alcaldes", declaró.

Escuche al secretario general de la Presidencia, Diego Molano, en entrevista con Mañanas BLU:

