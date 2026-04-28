"El derecho es la información completa": Asoleche sobre nueva regulación de etiquetado de alimentos

La presidenta de Asoleche, Ana María Casas, cuestionó la nueva regulación de etiquetado de alimentos en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, advirtió que la norma, tal como está planteada, podría limitar el acceso del consumidor a información integral sobre los productos lácteos.

Casas afirmó que, aunque el gremio respalda medidas que fortalezcan la información al consumidor, la regulación “va más allá de lo técnico” y afectaría la comunicación de los beneficios nutricionales. Explicó que alimentos como el yogur, al incluir ingredientes catalogados como “cosméticos”, quedarían obligados a portar sellos de ultraprocesado.

En ese contexto, señaló que esta clasificación impediría resaltar propiedades como el calcio, los probióticos y las vitaminas. “Añadirle un ingrediente cosmético a la leche, solo por ese hecho, obliga a poner el sello de ultraprocesado y queda impedido para comunicar otros beneficios del alimento”, afirmó.

De manera indirecta, la dirigente sostuvo que la medida restringe el derecho del consumidor a conocer tanto los riesgos como los beneficios. Según explicó, esto impactaría la toma de decisiones frente a productos como la leche y sus derivados, desde el arequipe hasta el kéfir: "La norma, como está planteada, va a limitar el derecho de consumidor sobre el riesgo y los beneficio de los lácteos", señaló.



Casas también planteó que el debate no debe centrarse en clasificar alimentos como “buenos o malos”. “Lo que hay son dietas, estilos de vida y hábitos que pueden no ser correctos, y otros que sí. Usted tiene que conocer toda la información del alimento”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el enfoque del gremio está en la educación alimentaria. “Nosotros propendemos por educar al consumidor, que pueda evaluar con equilibrio para tomar las decisiones correctas”, concluyó, al insistir en una regulación que garantice información completa.