El drama detrás de falta de medicamentos psiquiátricos en Colombia: alerta por barreras logísticas

La salud mental en Colombia enfrenta un panorama crítico. El doctor Alexei Vallejo, psiquiatra e integrante de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ha manifestado la profunda preocupación del gremio ante las crecientes dificultades para que los pacientes accedan a sus tratamientos esenciales.

Según el experto, no se trata únicamente de un problema de producción, sino de una serie de fallas en la cadena de distribución que están dejando a los ciudadanos más vulnerables en una situación de riesgo extremo.

A diferencia de lo que podría pensarse, el desabastecimiento no responde exclusivamente a la falta de existencias de las moléculas, sino a lo que Vallejo denomina "barreras de acceso" generadas por los gestores farmacéuticos y las EPS.

El diagnóstico de la Asociación coincide con el informe del Ministerio de Salud, sugiriendo que, aunque los recursos y los medicamentos existen, el proceso de entrega se interrumpe.



Vallejo fue enfático: “Están los medicamentos, pero no le llegan a los pacientes por dificultades en la entrega, por dificultades con los gestores farmacéuticos o con las EPS”.

Ministerio de Salud Foto: Ministerio de Salud

Para el especialista, el problema radica en que, a pesar de contar con un sistema de seguimiento robusto, algo está fallando en el eslabón intermedio: “Si vemos, hacemos un barrido longitudinal, estas dificultades... fueron intermitentes... sí se necesita muchísimo control... porque pues claro, es quitarle los derechos sobre su salud a una población teniendo los recursos, pero pues en medio de la cadena está fallando algo”.



Medicamentos críticos y población infantil en riesgo

La lista de fármacos con dificultades de entrega es extensa y afecta a diversas patologías. Entre los más mencionados se encuentran tratamientos para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), fundamentales para la población infantil, así como antipsicóticos y antidepresivos de uso diario.

El doctor detalló que han recibido múltiples inquietudes sobre “medicamentos para el tratamiento del déficit de atención e hiperactividad, algunas presentaciones de antipsicóticos, ya sea presentaciones como de clozapina, que es un medicamento muy importante para pacientes con esquizofrenia”.

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Asimismo, reportó fallas en la disponibilidad de antidepresivos comunes como la “venlafaxina, escitalopram de 20 mg y fluoxetina en jarabe”.



El panorama regional y la crisis de las EPS

La situación se agrava en regiones periféricas como Nariño, donde el acceso a la consulta y a la farmacia se está cortando drásticamente. Vallejo señaló que estas barreras se han evidenciado de manera particular en EPS que han sido intervenidas o que enfrentan procesos de liquidación, lo que genera un limbo en la atención de los pacientes.

El llamado de la Asociación es claro: se requiere una intervención inmediata de los organismos de control para “lograr destrabar esta cadena de suministro” y garantizar que el derecho a la salud no se quede atrapado en trámites administrativos.

Escuche aquí la entrevista: