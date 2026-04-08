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Blu Radio  / Salud  / El drama detrás de falta de medicamentos psiquiátricos en Colombia: alerta por barreras logísticas

El drama detrás de falta de medicamentos psiquiátricos en Colombia: alerta por barreras logísticas

El diagnóstico de la Asociación coincide con el informe del Ministerio de Salud, sugiriendo que, aunque los recursos y los medicamentos existen, el proceso de entrega se interrumpe.

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