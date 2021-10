En diálogo con BLU Radio, Carmenza Bustos, de 55 años, contó su historia de vida, cómo vivió y cómo logró superar el cáncer de seno, tras ser diagnosticada hace más de siete años.

Gracias a un autoexamen habitual, Carmenza se encontró una "pepita anormal" en uno de sus senos, una señal de alarma que la llevó a acudir rápidamente al médico.

Nunca me había realizado un examen de estos, me hicieron la mamografía y se dieron cuenta que tenía algo anormal y ahí empezó todo Dijo Carmenza

Uno de los momentos más difíciles para Carmenza fue cuando le realizaron la biopsia, pues fue en ese instante en el que el médico le informó que tenía cáncer de mama . "El médico no me dijo 'usted tiene cáncer', sino que cómo me lo dijo deduje que era eso (...) Uno cree que puede dar, pero menos a uno, ahí empezó mi calvario".

Después de un año completo de tratamientos, entre biopsias, cirugía, quimioterapias y radioterapias, Carmenza continúa con controles médicos y "quimios tomadas", pero desde que la diagnosticaron hasta ahora, todo lo vivido se convirtió en "una nueva oportunidad de vida".

Mis hijos, mi esposo y mi familia fueron mi apoyo, fue terrible contarles que tenía la enfermedad, pero mí hija siempre estuvo para mí en los días más difíciles, tengo un buen hogar y eso me ayudó Agregó

Finalmente, Carmenza envió un consejo a todas las mujeres y a los hombres a que se practiquen con regularidad el autoexamen, estar alertas a cualquier cambio que presente su cuerpo y acudir rápidamente la médico. "No hay que esperar a lo último, cuando el diagnóstico se detecta a tiempo se puede solucionar, la vida es una sola".

