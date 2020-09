El mundo tiembla ante la posible segunda ola de COVID-19

La aparición de la llamada segunda ola del COVID-19 tiene en alerta a muchos países europeos que han experimentado un aumento significativos de los casos en los últimos días y se preparan para un alza de los contagiados con cifras superiores a las vividas entre marzo y abril.

Todo el revuelo formado por un rebrote de la pandemia tiene en jaque al planeta, pues nadie quiere volver a un segundo encierro y ni pensar en las consecuencias que un nuevo confinamiento estricto pueden dejar para lo social y lo económico.

Pero la realidad es bastante compleja, pues más allá de los incrementos en España, se reportan cifras alarmantes en muchos países del Viejo Continente, algo que confirmó el pasado lunes el director europeo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, en una entrevista con AFP, en la que afirmó que la situación epidemiológica "se volverá más difícil" en octubre y noviembre, meses en los que asegura que la mortalidad por el virus aumentará considerablemente.

"Se pondrá más difícil. En octubre, en noviembre, veremos una mayor mortalidad", dijo Kluge y agregó que: "Estamos en un momento en que los países no quieren escuchar este tipo de malas noticias, y lo entiendo".

ESPAÑA EN VILO

España trabaja para poner freno al avance de los contagios de COVID-19 principalmente en Madrid, con mucha diferencia el territorio más afectado por la segunda ola epidémica en el país. "Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid", dijo este jueves el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, en una entrevista con la Radio Nacional de España (RNE).

Mientras el conjunto del país tiene una incidencia acumulada de 256 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en Madrid ese indicador se dispara hasta los 642 diagnósticos.

Ese mayor número de contagios se empieza a notar también en una mayor presión asistencial, ya que Madrid dedica el 22 por ciento de sus camas de hospital a pacientes de COVID-19, un porcentaje muy superior al 8,5 por ciento que se registra a nivel nacional.

Salvador Illa no descartó incluso que se pueda declarar un nuevo estado de alarma como el que se declaró en marzo, aunque esta vez de forma localizada en Madrid. En general España supera los 614.300 contagios y los 30.200 fallecidos por la pandemia del covid-19, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

OTROS EN ALERTA

También se encendieron las alarmas en Francia, donde se registró este miércoles un repunte de nuevos casos de coronavirus al contabilizar 9.784 contagios, muy por encima de los 7.852 del martes, con lo que el total de infectados en el país supera los 404.888, según las autoridades sanitarias.

Por su parte, el Gobierno británico desde esta semana prohíbe reunirse a más de seis personas de hogares diferentes, para evitar un aumento de los casos. Mientras que Londres podría introducir un toque de queda en toda la ciudad para prevenir una segunda ola de coronavirus, informó el miércoles el profesor Kevin Fenton, director regional de Public Health England.

Italia tampoco escapa al aumento de casos y este miércoles informó de 1.452 nuevas infecciones, una cifra superior a las 1.229 del día anterior. El total de los infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 291.442, en tanto el balance de las víctimas mortales por el virus es de 35.645.

RUSIA SE PREPARA

La llegada de la segunda ola del covid-19 depende de cómo cada uno de los ciudadanos respete las medidas preventivas, declaró este jueves el ministro de Sanidad ruso, Mijaíl Murashko.

"El proceso se desarrollará según se comporten cada uno de ustedes, queridos amigos", dijo Murashko a la prensa e insistió en el uso obligatorio de las mascarillas y el mantenimiento de la distancia social.

Para la fecha, Rusia suma 1.085.281 casos de coronavirus, incluidos 895.868 recuperaciones y 19.061 decesos.

Hace unos días el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que el sistema ruso de salud pública se encuentra en alerta máxima ante un posible deterioro de la situación con el nuevo coronavirus. Aseguró que el sistema sanitario del país podrá hacer frente "sin lugar a dudas" a un aumento de contagios de la enfermedad si ocurre.

Mientras que para el epidemiólogo jefe del Ministerio de Salud Pública, Nikolái Briko, la primera ola de coronavirus todavía no ha acabado en Rusia y resaltó que el aumento de casos está vinculado con la temporada en la que estamos. "En septiembre la gente vuelve de las vacaciones, se forman colectividades en escuelas, centros docentes superiores y otros establecimientos, lo cual suele provocar cierto aumento de la morbilidad", explicó al afirmar que la situación de la primavera pasada no se repetirá en el país.

Lo cierto es que como destaca el estudio elaborado por los expertos Milind Watve, Sonali Shinde y Pratima Ranadem ('Downward trend in the indices of death rate in the COVID-19 pandemic: Evaluating alternative hypotheses'), hay una tendencia a bajar los índices de mortalidad de la COVID-19 con respecto a los primeros meses.

Según los especialistas actualmente hay un mejor trabajo y un diagnóstico más efectivo, lo que evita más muertes; se ha logrado diagnosticar a muchos asintomáticos, lo que reduce la tasa de mortalidad; hay un cambio en la pirámide de edades de la pandemia; mejores tratamientos; incremento de la inmunidad entre la población y una caída en la letalidad del virus.

A pesar de ello la segunda ola o rebrote está presente, con casi 30 millones de contagiados y 188 países con casos confirmados. Por tanto, la batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2 está lejos de terminar. Toca mantener las medidas preventivas, usar mascarilla, respetar la distancia social y esperar por la vacuna o vacunas que pongan freno a la pandemia y a la compleja situación.