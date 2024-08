“El sistema está consumiendo el 110% de los recursos que gira la Adres: Acemi

En medio de lacrisis en la saludque atraviesa Colombia, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi,habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga para discutir la crisis financiera que enfrentan las EPS en Colombia y las intervenciones que se han realizado en el sistema de salud.

Vesga comenta que si bien la medida del giro directo ha mejorado los flujos de pago a los prestadores de las EPS, no ha solucionado el problema de fondo que es la insuficiencia de recursos.

"Hemos insistido en que la medida del giro directo corrige probablemente los flujos a todos los prestadores de las EPS, pero no corrige el problema de fondo que es el problema de la insuficiencia: el de los recursos que siguen llegando a la red son los mismos. Los dineros siguen siendo los mismos entonces estamos enfrentando un tema de insuficiencia que no se ha resuelto, que está quedando en evidencia. Los dineros no están alcanzando", dijo Vesga.

A pesar de que las EPS intervenidas están presentando la misma situación, los recursos no son suficientes y el cierre financiero del primer semestre muestra una siniestralidad superior al ciento diez por ciento.

La presidenta de Acemi destaca que las intervenciones no garantizan una mejora en el servicio de salud, ya que generan una mayor demanda de servicios que las EPS no pueden atender adecuadamente.

"Lo que sí está pasando es que hay una demanda mayor de servicios que hacen por cierto, que que los que las mismas EPS en su capacidad de red y en su dificultad que tienen con sus mismos proveedores y prestadores, pues no puedan atender correctamente toda esa demanda. Eso genera más quejas y reclamos, eso genera más tutelas por insatisfacción de los usuarios", resaltó.

Además, menciona la preocupante situación de la deuda de las EPS, donde el Ministerio de Hacienda ha respondido que no hay dinero para pagar los ajustes de presupuestos máximos ordenados por la Corte Constitucional.

¿Cuándo será el desmonte de la Eps Sura?

Por otro lado, se menciona la solicitud de retiro de Sura del sistema de salud y la falta de respuesta por parte del Gobierno. También analizó el informe de la Contraloría que revela gastos cuya destinación se desconoce en el año 2020.

"La información que que nosotros tenemos, pues es la de la solicitud que hizo la EPS. Y y posterior información que le han venido entregando a la Superintendencia de acuerdo a los requerimientos, está cursando el término de ley y eso todavía, está en su curso y en su plazo legal. De manera que pues ahí no hay noticia todavía esperar la respuesta de la Superintendencia sobre la solicitud", indicó.

Finalmente, la crisis financiera de las EPS y las intervenciones en el sistema de salud requieren una atención urgente por parte del Gobierno y una solución integral para garantizar la atención adecuada a todos los colombianos.

Escuche la entrevista completa acá: