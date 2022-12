Empresario de moteles en Cali, feliz con reapertura, le hace petición a Claudia López

Humberto Villegas, empresario de moteles en Cali, habló en Mañanas BLU sobre la reapertura de estos establecimientos en la capital del Valle del Cauca.

“Se estaba cometiendo una gran injusticia con nosotros. Entendemos la magnitud de la pandemia, pero nosotros no somos motivo de contagio. Nunca hacer el amor ha sido motivo de contagio, si no la humanidad no existiría”, declaró.

Publicidad

“Teníamos las redes colapsadas pidiendo que por favor cuando íbamos a abrir”, agregó.

Villegas, conocido como ‘el empresario del amor’, envió un mensaje a la administración de Claudia López ya que en Bogotá no se ha autorizado el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

“En Cali somos muy abiertos y queremos darle ejemplo a todo el pueblo de Colombia. A la Alcaldía de Bogotá: hablando de cuarentenas cuando todo el mundo está quebrado”, dijo.

Publicidad

“Aquí ya no aguanta nadie la pandemia. Ahora es el autocuidado, la responsabilidad es de uno mismo. La gente se muere de cáncer y se seguirá muriendo. Se muere de coronavirus y se seguirá muriendo, pero la seguridad de uno es lavarse las manos”, añadió.

De acuerdo con el empresario, los moteles cumplen una función de catarsis fundamental en la sociedad.

Publicidad

“Cali entiende que es una necesidad natural, un derecho fundamental del ser humano y que en realidad es una necesidad fisiológica descontaminante de la mente, del espíritu y una preparación psicológica, para salir adelante en el estudio y en el trabajo”, dijo Villegas.

Sobre las medidas de bioseguridad, el empresario aseguró que en primer lugar el vehículo que arriba al establecimiento es descontaminado con una máquina especial.

“Después hay lavamanos portátiles para asearse las manos. Pasa a una cámara descontaminante la pareja, se le toma la temperatura y su tamizaje”, declaró.

“Todo está totalmente descontaminado en la habitación. Se trapea con hipoclorito y con una máquina de humo se descontamina. Se espera una hora antes de alquilarla”, agregó.

Publicidad

Escuche a Humberto Villegas en entrevista con Mañanas BLU: