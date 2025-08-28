En Colombia, 40 % de pacientes con cáncer corre riesgo de abandonar su quimioterapia oral

Una investigación de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) reveló que cerca del 40 % de los pacientes con cáncer en el país corre el riesgo de abandonar su quimioterapia oral, un tratamiento que se administra en pastillas o cápsulas y que permite continuar la terapia desde casa, sin necesidad de hospitalización.

Aunque esta modalidad ofrece ventajas para la calidad de vida, solo 2 de cada 3 pacientes logran mantenerla de forma adecuada.

El estudio, desarrollado por Jorge Esteban García Forero, doctor en enfermería de la UNAL, mostró que el 67 % de los pacientes mantiene el tratamiento según lo indicado, mientras que el 33 % lo interrumpe o no sigue las pautas médicas.

Las principales causas de abandono están relacionadas con la frecuencia de las dosis y la aparición de síntomas, lo que demuestra que los esquemas de una sola toma diaria resultan más fáciles de sostener en el tiempo.

La investigación también señaló que la adherencia no depende únicamente de la voluntad del paciente. Aspectos económicos, culturales y clínicos pueden facilitar o dificultar la continuidad del tratamiento, lo que hace necesario un acompañamiento integral del sistema de salud para garantizar mejores resultados.

En el caso de la quimioterapia oral, la adherencia es fundamental, ya que asegura la eficacia del procedimiento y aumenta las posibilidades de supervivencia.

Para el estudio se evaluaron 74 pacientes del Instituto Nacional de Cancerología (INC): el 74,3 % con diagnóstico de cáncer de mama, el 18,9 % con cáncer de colon y el 6,7 % con cáncer gástrico.

Todos estaban en tratamiento con quimioterapia oral durante al menos seis meses con medicamentos como tamoxifeno y anastrazol agentes hormonales y capecitabina, considerada quimioterapia esencial. El objetivo fue determinar el nivel de cumplimiento del tratamiento en este grupo de pacientes.