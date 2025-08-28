Aumenta 8 % el número de aspirantes a la Universidad Nacional para el 2026-I

El número de aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia aumentó en un 8 % para el primer semestre de 2026. En total, 42.673 jóvenes se inscribieron al proceso de admisión, lo que equivale a 3.147 aspirantes más en comparación con los 39.526 registrados en el primer semestre de 2025.

Este incremento, además de mostrar un balance positivo en cuanto al interés de las nuevas generaciones por continuar con su formación profesional, también refleja un fenómeno social y económico: más individuos que antes no contaban con oportunidades de acceso a la educación superior ahora no solo sueñan con ingresar, sino que hacen parte activa de los procesos de admisión.

La Universidad Nacional destacó que el aumento de inscritos fortalece la cobertura regional.

Cuantas más personas se presentan, mayor es la expectativa de llegada a diferentes territorios del país, especialmente en las Sedes de Presencia Nacional como Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco, que buscan ampliar la inclusión educativa.

El crecimiento también resulta relevante frente a la expansión de los programas virtuales, que ofrecen rapidez y flexibilidad para ingresar al mercado laboral. A pesar de ello, las cifras evidencian que los jóvenes siguen valorando el formato presencial como garantía de mejor calidad en la enseñanza y en los procesos de aprendizaje.