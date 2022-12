¿En qué consiste el cáncer linfático, enfermedad que padece el ministro de Salud?

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue diagnosticado con un cáncer linfático, según reveló la Clínica Country de Bogotá en un comunicado.



“Los resultados del estudio de patología confirman la presencia de un Linfoma No Hodgkin difuso de células grandes”, dice la institución.



Por esta razón, Gaviria será sometido a seis sesiones de quimioterapia, con intervalos de 21 días entre cada uno de ellos.



Pero, ¿en qué consiste esta enfermedad y cuál es el procedimiento a seguir por parte de los especialistas?



En diálogo con BLU Radio, el oncólogo especialista Luis Eduardo Pino sostuvo que en Colombia esta enfermedad se detecta en más de 2800 personas al año.



De estos, dijo, 1584 se da en hombres, siendo el sexto tipo de cáncer más frecuente en el sexo masculino.



“Un linfoma es una enfermedad maligna de los linfocitos, células que se encuentran en la sangre. Hay dos tipos de linfocitos: los B y los C. En este caso específico el linfoma del que nos hablan es un linfoma No hodgkin, que es diferente al de hodgkin, el cual es el más común”, explicó.



Agregó que “este linfoma No Hodgkin es de subtipo B, de células grandes difuso, enfermedad que tiende a presentarse mayoritariamente en el género masculino y al año en Colombia se reporta en más de 2.800 casos”.



