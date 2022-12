¿Es legal pedir prueba de COVID-19 para entrar a un trabajo?

Hay preocupación entre algunos ciudadanos luego que varias empresas comenzaran a exigir la realización de la prueba del COVID-19 para poder ingresar a laborar.

Ante esto, la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Salud, advirtió que se trata de un requisito ilegal y que dicha situación ya fue notificada al Ministerio de Salud.

“Este es un requisito ilegal y además muy inconveniente. La prueba del PCR es igual a una fotografía, que es la del día de ayer o la semana pasada, pero no habría posibilidad de estar actualizando la foto para saber el estado de la presencia del virus en un trabajador”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud.

“Además, nos están quitando una oportunidad de diagnóstico donde realmente lo necesitamos”, añadió la funcionaria.

Según precisaron las autoridades, en el Valle del Cauca se están realizando entre 1.300 a 1.500 pruebas diarias,

pero desearían que sean más de 3.000 para poder actuar de manera rápida.

“Estamos observando que estas pruebas están siendo usadas por solicitantes sin ninguna sintomatología, sin ninguna condición epidemiológica y lo único que están causando es un retraso permanente en las personas a las que sí necesitamos tomar las pruebas”, agregó la funcionaria.

Según Lesmes, los empleadores no tienen por qué pedir PCR a un trabajador o a un futuro trabajador porque esto no les garantiza ninguna seguridad de no llevar el virus a la empresa.

"Pero si es un gasto adicional para los aspirantes, pues una prueba oscila en $300.000, y lo más problemático es la congestión que causan en el servicio de salud en el momento en que más se necesita", anotó.

"El coronavirus es una enfermedad como cualquier otra, que estamos en pandemia es distinto, pero eso no es un requisito laboral establecido en las normas colombianas", puntualizó Lesmes.

