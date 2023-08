Están buscando que el sistema se colapse y los colombianos se queden sin servicio de salud: Gaviria

El director único del partido Liberal, César Gaviria, expresó nuevamente su opinión sobre la crisis financiera por la que están atravesando varias EPS por falta de pago de los recursos por parte del Estado a estas entidades. Según el exmandatario de los colombianos, los ciudadanos están corriendo mucho peligro y el mejor sistema de salud de América Latina estaría condenado a desaparecer.

“El presidente Petro ha logrado deformar eso tratando de sumar los muertos por accidentes, por violencia y por guerrilla a los muertos que se producen de manera natural. Con eso ha producido unas cifras que impactan como si el sistema no funcionara, pero eso es falso, el sistema es supremamente bueno y todo el mundo lo reconoce”, indicó Gaviria en un video desde su residencia.

El exmandatario colombiano asegura que el presidente Gustavo Petro está buscando colapsar el sistema y los usuarios de por lo menos de tres de las más grandes EPS se están iniciando a ver las consecuencias.

“Este tema de las EPS lo han descuidado de una manera impresionante. Están buscando que el sistema se colapse y los colombianos se van a quedar todos, todos, todos, hasta el último colombiano se va a quedar sin servicio de salud. Es para allá para donde van y ellos no miden consecuencias. Ellos no se dan cuenta que no tienen con quién administrar ese sistema, que ellos no son dueños de las EPS, que no se las pueden tomar a la brava y que un país como Colombia, con un sistema de salud colapsado, es un verdadero desastre”, manifestó Gaviria.

Según el expresidente, si el Gobierno del presidente Gustavo Petro se demora en concertar y tomar decisiones el sistema de salud puede tener “resultados devastadores”.

En el video que conoció Blu Radio, el director y expresidente de Colombia le solicita al Gobierno nacional que se siente a hablar con el gremio de las EPS para encontrar una solución a los problemas que se avecinan.

“Que se sienten a buscar soluciones, que no se crucen de brazos. El presidente cree que se puede tomar las EPS y que él preste el servicio. No tiene con quién, no tiene cómo, no tiene la plata, él no es dueño de las EPS.

“Eso es lo que pasa. Es que él cree que las EPS se las puede coger y no. Las tiene que comprar, las tiene que administrar. Él no sabe de eso, la gente que lo rodea tampoco sabe”, aclaró.

