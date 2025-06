Esto es lo que ocurre en su cuerpo cuando se traga un chicle, según gastroenteróloga

Durante años ha circulado un mito popular que asegura que, si alguien traga un chicle, este permanecerá en su estómago durante siete años.

La creencia, que ha pasado de generación en generación, ha causado alarma en quienes, por accidente o descuido, se han tragado una goma de mascar. Sin embargo, la ciencia tiene una respuesta muy distinta a este temor infundado.

La doctora Lilly González, gastroenteróloga de Gastro Health en Florida, aclaró en entrevista con Parade que tragar un chicle no implica un problema grave para la salud, ni mucho menos que se quede atrapado en el cuerpo por años. “Eso es una barbaridad sin ningún fundamento”, afirma tajante la especialista.

¿Qué pasa en el cuerpo cuando se traga un chicle?

Al igual que otros alimentos que no se digieren completamente, el chicle transita por el sistema digestivo hasta ser expulsado naturalmente. Aunque su base es resistente a las enzimas digestivas y no se descompone como otras sustancias, esto no significa que se quede almacenado.

El chicle transita por el sistema digestivo hasta ser expulsado naturalmente. Foto: IA

“El chicle pasa por el tracto digestivo como cualquier otra cosa. Algunos azúcares pueden descomponerse en el proceso, pero en general, la goma de mascar se elimina intacta en las heces”, explica la doctora González.

Comparte características con otros alimentos de digestión difícil, como las semillas crudas o granos de maíz, que también pueden salir del cuerpo sin alteraciones.

Publicidad

¿Cuándo podría representar un riesgo?

Aunque en la mayoría de los casos tragar un chicle no tiene consecuencias, existen excepciones que deben tenerse en cuenta. González advierte que personas con enfermedades gastrointestinales severas, como enfermedad de Crohn o inflamaciones intestinales graves, podrían experimentar complicaciones si ingieren chicle.

También en bebés y niños muy pequeños, su consumo puede representar un riesgo, principalmente por la posibilidad de una obstrucción intestinal.

Síntomas a tener en cuenta incluyen:



Dolor abdominal persistente

Estreñimiento

Náuseas o vómitos

Sensación de plenitud extrema

En presencia de alguno de estos signos tras tragar un chicle, lo recomendable es acudir al médico.

Publicidad

Aunque no es aconsejable convertirlo en hábito, tragar un chicle por accidente no debería ser motivo de preocupación en personas sanas. Lejos de quedarse años en el organismo, el cuerpo se encarga de eliminarlo naturalmente, sin generar daños.