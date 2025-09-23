Estos son los colombianos que más toman cervezas; no creerá los motivos

El consumo de cerveza en los hogares colombianos sigue en aumento, según el más reciente estudio de World Panel by Numerator. La investigación, enfocada únicamente en lo que ocurre dentro de las casas y no en bares o restaurantes, revela que el 6,1 % de los colombianos abre una cerveza al menos una vez por semana, frente al 5,7 % registrado el año anterior. En promedio, cada consumidor la disfruta 1,6 veces por semana, lo que confirma que esta bebida se consolida como parte de la rutina en muchos hogares.

Aunque la cerveza es un producto masivo en el país, lo interesante es cómo varía su consumo según la edad y la región. Lejos de lo que algunos imaginarían, no son los jóvenes quienes lideran las cifras, sino los mayores de 65 años, con una participación cercana al 10 %.



Consumo de cerveza aumenta con la edad

El estudio muestra una tendencia clara: entre más edad, mayor consumo dentro del hogar. Los llamados “seniors” encabezan la lista, seguidos por la generación X (personas entre 45 y 65 años), que registran un 7,1 % de participación. En tercer lugar aparecen los millennials, con cifras más bajas, lo que refleja un cambio en los hábitos de esta generación, menos inclinada a destapar una cerveza en casa.

Estudio advierte los peligros de beber cerveza sin alcohol. Foto: Freepik

La motivación principal para quienes sí lo hacen es el placer personal, según el informe. Para algunos, una cerveza acompaña el almuerzo o la cena; para otros, es la excusa perfecta para pasar tiempo en familia, ver televisión o simplemente relajarse en casa. Incluso un 6 % admite que suele beberla mientras navega en redes sociales.



Antioquia lidera el consumo de cerveza en casa

El estudio también destaca que Antioquia es la región con mayor penetración semanal, con un 11 % de su población consumiendo cerveza en casa. Este dato supera en casi un 80 % el promedio nacional, lo que confirma que en ese departamento la bebida hace parte de la cultura cotidiana.



En contraste, departamentos como Boyacá muestran patrones distintos: allí el consumo se concentra más en tiendas o reuniones sociales al aire libre, donde “tomarse una fría” sigue siendo parte del paisaje cultural.

Por lo tanto, la cerveza se ha convertido en un elemento habitual de la vida en los hogares colombianos, con un consumo que crece con la edad y que, más allá de las cifras, refleja costumbres, momentos de unión y formas de disfrutar la vida cotidiana.