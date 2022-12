Estudian 45 posibles casos de tos ferina en Medellín

Luego del llamado del Ministerio Salud para fortalecer la vigilancia ante los casos de tos ferina en el país, la Secretaría de Salud de Medellín confirmó que en la ciudad se han registrado siete casos en lo que va corrido de este año, todos confirmados en niños. Además, la autoridad de salud informó que hay 45 casos en laboratorio para su análisis.

Aunque no hay brote en la ciudad, sí se hace un llamado a no bajar la guardia, pues la tos ferina suele confundirse con una gripa y es altamente contagiosa.

Rita Almanza, líder de epidemiología de la Secretaría, dijo que se debe tener especial cuidado en los niños y hace un llamado a prevenir el contagio a través de la vacuna.

“Si un niño pequeño tiene fiebre que no cede, que es de difícil manejo en la casa y no toma la leche materna o no se puede alimentar, ese es el niño que está más somnoliento de lo normal y que cuando respira se le hunden las costillas o suena un pitico, ese niño hay que llevarlo por urgencias. En el caso de los adultos, la fiebre que no cede, un decaimiento generalizado que no mejora y vómito persistente son síntomas de la enfermedad”, dijo Almanza.

El año pasado se confirmaron 52 casos de tos ferina en Medellín.

