¿Existe relación entre el olor corporal y la salud mental? Experta explica

El olor corporal es algo que todos reconocemos, pero pocas veces entendemos. Desde el recién nacido que huele “a nuevo” hasta el adulto mayor que desarrolla aromas cada vez más notorios, nuestros olores cambian con el tiempo. Pero más allá de lo social o estético, ¿puede el olor ser una señal de lo que pasa dentro del cuerpo?

Otros consejos para eliminar el olor a humedad en la ropa. Foto: Unsplash

La doctora Lina Rubiano, médica especialista en medicina china y acupuntura, aseguró que el olor corporal no solo describe nuestra salud: también es una herramienta de supervivencia.

“El olfato llega directo al cerebro y permite leer información inconsciente. Es el sentido que nos previene de comer lo que no debemos o alejarnos de aquello que nos podría hacer daño”, explicó.

Por qué olemos: lo que la piel revela

Según Rubiano, el cuerpo elimina toxinas de varias maneras y la piel es una de ellas. Por eso en hospitales o clínicas se perciben olores particulares:

Las personas están eliminando medicamentos y toxinas a través de la piel, los pulmones y el intestino señaló

Piel / referencia Foto: AFP

El sudor se mezcla con grasa, bacterias y sustancias acumuladas en el organismo, y eso define el olor corporal.



¿Los olores pueden alertar problemas de salud física y mental?

Algunos aromas pueden ser pistas de condiciones específicas:



Aliento ácido o fuerte: reflujo o enfermedad periodontal.

Olor metálico: sobrecarga del hígado.

Aroma dulce en el cuerpo o el aliento: asociado a diabetes.

Olor a cloro o “limpiador”: indicio de afectación renal o hepática.

La clave, dice Rubiano, está en conocer lo normal de cada persona:

“Solo si sabemos cómo olemos habitualmente, podemos detectar cambios que indiquen una alerta”.

Publicidad

Finalmente, la médica advirtió que emociones como el estrés, el ejercicio, la temperatura, la dieta, los cambios hormonales o un desequilibrio intestinal también pueden intensificar los olores corporales.

Escuche la entrevista completa aquí: