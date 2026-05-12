Extrabajadores de Clínica Juan N. Corpas denuncian falta de pagos y presuntas irregularidades

En medio de la incertidumbre por la situación financiera y operativa de la Clínica Juan N. Corpas, extrabajadores de la institución realizaron un nuevo plantón para exigir el pago de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales que, según denuncian, siguen pendientes desde hace meses.

La protesta se produjo un día después de que la clínica emitiera un comunicado público aclarando que la Superintendencia Nacional de Salud no ordenó el cierre ni la suspensión de sus servicios. Según explicó la institución, las medidas adoptadas por la Supersalud corresponden a acciones correctivas y preventivas orientadas al fortalecimiento institucional y a garantizar la continuidad en la atención de los pacientes.

En ese mismo pronunciamiento, la clínica aseguró que continúa operando “de manera normal y permanente” y negó versiones sobre supuestos cierres difundidas en redes sociales y algunas publicaciones.

Sin embargo, los extrabajadores afirman que la situación interna sigue siendo crítica. Durante el plantón realizado a las afueras de la Clínica el martes 12 de mayo, denunciaron que hay personas a quienes les adeudan salarios desde enero y febrero, además de cesantías y liquidaciones laborales pendientes desde hace más de un año.



Los manifestantes también señalaron presuntas irregularidades laborales al interior de la institución. Según indicaron, parte del personal médico y asistencial activo estaría trabajando sin afiliación a EPS y sin garantías laborales completas.

“Queremos que el gerente nos dé fechas exactas y soluciones concretas. No más promesas”, señaló Marisol Gutiérrez, vocera de los extrabajadores.

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Además, denunciaron que algunos empleados activos habrían recibido advertencias para no participar en las protestas por temor a represalias laborales.

La preocupación también se extiende a la atención de los pacientes. Los exempleados aseguraron que existirían dificultades relacionadas con la falta de insumos médicos y advirtieron que la crisis podría afectar la prestación de los servicios de salud.

“Somos prácticamente extrabajadores y prácticamente para ellos nosotros no tenemos voz y voto, porque simplemente los activos, pues tienen el derecho, nosotros también tenemos el derecho, porque nosotros trabajamos con mucha actitud. Aparte de eso, dimos todo de nuestros trabajos, y aparte de eso, nuestros hijos nunca estaban tampoco afiliados a una EPS, muchos no tenían caja de compensación”, agregó.

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Aunque hay reuniones de conciliación programadas entre representantes de la clínica y los extrabajadores, los denunciantes aseguran que hasta el momento no han recibido respuestas definitivas sobre los pagos pendientes.

Por ahora, los manifestantes hicieron un llamado al Ministerio de Trabajo y a las autoridades de salud para que intervengan y verifiquen las denuncias sobre las condiciones laborales y operativas dentro de la clínica.