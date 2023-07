Fibromialgia: comprender el dolor crónico invisible

La fibromialgia, es una enfermedad crónica y compleja que se caracteriza principalmente por el dolor generalizado en los músculos y las articulaciones . Afecta principalmente a mujeres, aunque también puede presentarse en hombres y niños.

La causa exacta de la fibromialgia aún no se comprende completamente , pero según expertos, se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos, neuroquímicos y ambientales. Algunos factores desencadenantes o contribuyentes pueden incluir lesiones físicas, infecciones, trastornos del sueño, estrés emocional y predisposición genética.

Los síntomas más comunes de la fibromialgia son dolor generalizado y crónico en múltiples áreas del cuerpo, fatiga persistente, problemas de sueño , rigidez muscular, dificultades cognitivas, ansiedad y depresión. Estos síntomas pueden variar en intensidad y duración de una persona a otra, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento.

“El diagnóstico de fibromialgia o síndrome fibromiálgico se realiza en aquellos pacientes con un cuadro de dolor osteomuscular generalizado, de varios meses de evolución en los que se han excluido otras posibles causas del mismo” Clínica Universidad de Navarra.

La fibromialgia es reconocida como una condición de salud que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Cada vez más se continúa investigando para mejorar la comprensión y el tratamiento de esta enfermedad .

Abigail Olivares, una joven de 22 años. Padece esta enfermedad hace cuatro años; en diálogo con Blu Radio ella menciona que el pico más fuerte que tuvo fue en pandemia, ya que no tenía acceso a un tratamiento médico , sin embargo en el año 2021 ella inició su tratamiento con la Clínica Cinés por medio de unas hemoterapias, también conocidos como terapias de sangre autóloga , es decir se utiliza la sangre del propio paciente. No solo este fue su tratamiento, también medicamentos por medio de suero le ayudaron a controlar el dolor.

“Esto me ayudó bastante, o sea, esto la verdad ha controlado bastante la enfermedad y pues también siento que un factor que me ha ayudado muchísimo ha sido el área espiritual confiando en Dios cada día, pues yo he visto mucha mejora”

Es importante destacar que, cada persona con fibromialgia puede experimentar la enfermedad de manera diferente, por lo que es necesario un enfoque personalizado en el manejo de los síntomas y el tratamiento.

