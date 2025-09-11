Fomag responde a informe de “Así Vamos en Salud” y rechaza señalamientos sobre su gestión

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) emitió un comunicado en el que respondió al más reciente análisis del observatorio de pensamiento “Así Vamos en Salud”. En el documento, el fondo aseguró que varios de los señalamientos carecen de sustento y los calificó de incongruentes, afirmando que evidencian falta de rigor en la investigación.

Uno de los puntos más controvertidos del informe está relacionado con la red de prestadores de servicios de salud. “Así Vamos en Salud” advirtió sobre fallas de transparencia al identificar 13 sedes no registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Frente a ello, el Fomag explicó que, tras un cruce de información, se determinó que 12 de esos prestadores no tienen contrato vigente y que solo uno presta actualmente servicios al magisterio. Agregó que cuatro prestaron en el pasado y que el resto nunca ha tenido vínculo con la red del fondo.

En relación con el crecimiento del gasto en salud, el Fomag sostuvo que este responde a factores como la ampliación de la cobertura, el acceso a más servicios y el cumplimiento de fallos judiciales. Aseguró, además, que no registra déficit financiero y que, junto con la Fiduprevisora y el Gobierno nacional, implementa medidas de control del gasto, auditorías más estrictas y estrategias de sostenibilidad para mantener el equilibrio sin comprometer la calidad de la atención.

El comunicado también abordó el perfil demográfico del magisterio, descrito como una población madura, de mayoría femenina y con doble carga de atención pediátrica y geriátrica. Según el Fomag, el nuevo modelo de salud contempla programas diferenciales que incluyen salud escolar, vacunación, salud mental infantil y prevención de enfermedades crónicas.

Finalmente, la entidad destacó la reducción del 52 % en las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) registradas en 2025, lo que atribuyó a mejoras en la oportunidad de la atención, la consolidación de canales digitales y presenciales, y una mayor agilidad en las respuestas a los usuarios. El fondo reiteró su compromiso de fortalecer la experiencia de los docentes y sus familias dentro del sistema de salud.