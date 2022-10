Gerente de Esimed renunció en medio de denuncias por falta de pago a trabajadores

Blu Radio conoció que la gerente de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (Esimed), Helia Rojas, renunció a su cargo aludiendo a razones personales. Hace un mes se publicó una carta que Rojas le envió a los trabajadores de la empresa avisándoles que habría un atraso para las primeras quincenas de marzo, porque había sido imposible conseguir los recursos necesarios para realizar los pagos.



Ahora, algunos de los empleados aseguran que los problemas continúan. “En este momento nos adeudan el salario del mes de marzo, no han cancelado las cesantías correspondientes al 2017, no han cancelado las deudas de los empleados a la Cooperativa Progresa. En este momento la clínica de la 104, fue comprada por Procardio y ya vamos a volver a cambiar de dueño. No sabemos qué está pasando”, señaló.

Vea aquí: E simed no pagó puntualmente el sueldo a sus trabajadores



La empleada argumentó que las clínicas tienen problemas con los proveedores. Y añadió que varios de los trabajadores estarían pensando en hacer un paro. “Nosotros somos trabajadores de la Salud y no podemos parar, pero mucha gente está muy molesta y nosotros hemos tratado de hablar con ellos. No hemos tenido respuesta”, afirmó.



Blu Radio buscó a la exgerente para preguntarle por su renuncia, pero esta no contestó las llamadas. Esimed es una de las IPS más grandes del país y le presta servicios a varias EPS. La que le gira más recursos es Medimás.