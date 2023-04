Nueva EPS: Gobierno investiga posible desfalco de recursos en compra de medicamentos

Blu Radio conoció en primicia que, el próximo mes, el Gobierno tendría listo un informe que daría cuenta de una posible malversación de fondos y una serie de irregularidades que se estarían dando en la Nueva EPS, a través de la compra de medicamentos.

El documento lo está trabajando la Secretaría de Transparencia en cabeza de su secretario Andrés Idárraga, que, en entrevista con Blu Radio, reveló que han identificado que se han movido dineros en el sector de los medicamentos a través de unas coimas de contratación.

“La información que se ha venido recibiendo es que se han movido miles de millones de pesos en el negocio de los medicamentos a través de unas formas de contratación que, al parecer, podrían no ser muy transparentes y sospechamos que están en manos de unos pocos, de algunas familias (...) Vamos a dar a conocer cómo se han movido los recursos, algunas veces de manera ilegal, injusta, frente a la garantía de los derechos de los pacientes y en otros casos si hay o no corrupción en esas contrataciones de medicamentos entre algunas empresas y personas reconocidas”, señaló el secretario de Transparencia.

La Nueva EPS tiene un papel fundamental en la reforma a la salud, pues recibiría a los 11 millones de usuarios pendientes de traslado de las entidades en proceso de liquidación.

El informe de la Nueva EPS es el segundo de una serie de documentos que dará a conocer el Gobierno sobre el manejo de los recursos: el primero revelaría irregularidades en los procesos de liquidación de las EPS, Saludcoop y Cafesalud; a esa primera, dice el documento, se le inyectaron 200.000 millones de pesos para la recepción de usuarios.

La inyección estuvo acompañada por la decisión de que Cafesalud fuera la EPS que debería recibir a los afiliados de la liquidada SaludCoop después del 1 de diciembre de 2015, por ello, se le dieron esos dineros con el fin de garantizar el acceso a los servicios, capital suficiente para garantizar el acceso a los servicios de salud de los nuevos pacientes.

Según el documento, los ministros de Salud, Mauricio Cárdenas y Alejandro Gaviria, y su viceministra Carmen Dávila, directora del gremio de las EPS subsidiadas, jugaron un papel importante en esta decisión.

Asimismo, el informe destacó que Cafesalud y Medimás dejaron una deuda por cerca de 670.000 millones de pesos.

En diálogo con Blu Radio, la exviceministra Carmen Dávila explicó que no está de acuerdo con que la relacionen con hechos de corrupción cuando no ha tenido una investigación; según ella, podría estar relacionado con el papel que desempeña actualmente como directora del gremio de las EPS subsidiadas, porque asegura en ese momento que todo fue legal: "Eso no estaba en mis funciones y se hizo revisión a cada peso que salió del ministerio".

