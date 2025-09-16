Gobierno mantendrá la intervención de Famisanar EPS hasta 2026

Blu Radio conoció que la intervención forzosa de Famisanar EPS se extenderá por un año más. La decisión, que en esta ocasión no podrá ser adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud, deberá salir directamente de la Presidencia de la República, ya que la entidad de control agotó sus facultades para ordenar nuevas prórrogas. El trámite está en curso y se espera la firma del decreto correspondiente por parte del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con lo previsto en el borrador del decreto, la medida se sustenta en la persistencia de fallas en la atención a los afiliados y en el incumplimiento de compromisos establecidos en el plan de estabilización.

Recordemos que Famisanar fue intervenida en septiembre de 2023 debido a problemas financieros y a un incremento en el número de quejas de los usuarios, lo que llevó a la SuperSalud a asumir la administración temporal.

Famisanar EPS Facebook Famisanar EPS

Posteriormente, en septiembre de 2024, la intervención fue prorrogada por un año, con vigencia hasta el 15 de septiembre de 2025. Sin embargo, durante ese tiempo no se alcanzaron plenamente los objetivos planteados, por lo que se consideró necesario mantener la medida bajo un nuevo marco jurídico.

Con la firma del decreto presidencial, la intervención se extendería hasta septiembre de 2026, en un proceso que según el Gobierno, busca avanzar en el cumplimiento de los correctivos exigidos y en la regularización del funcionamiento de la entidad.