¿Hay personas que por su raza sean inmunes al coronavirus y no necesiten vacunarse?

Esperanza, oyente de BLU Radio, quien al parecer quedó con la duda por leer o conocer noticias falsas, pregunta:

"¿Es cierto que las personas de raza negra no necesitan vacuna porque a ellos no se les da COVID-19?".

Andrés Felipe Estupiñán, médico epidemiólogo clínico de la Universidad del Norte, contestó a la duda.

"No hay ninguna evidencia de que ninguna población étnica o racial tenga algún factor étnico o genético que haga menos vulnerable al ser afectada por a COVID-19. De tal manera que no es cierto que las personas de raza negra no necesiten la vacuna", contestó el experto.

