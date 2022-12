Hay un 21 % de laboratorios sin insumos para procesar pruebas de COVID-19: SuperSalud

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habló en Mañanas BLU sobre la alerta del organismo de vigilancia frente al represamiento de cerca de 30.000 pruebas de COVID-19 en el país, algunas con más de 70 días sin conocerse sus resultados.

“Los mismos laboratorios le reportan una información al Instituto Nacional de Salud, que de manera oportuna lo publica, pero cuando nosotros hicimos el requerimiento, encontramos una diferencia en información que no corresponde a la realidad”, declaró.

“Algunos laboratorios se están demorando más de lo normal, porque se saturaron o porque tienen una capacidad superior a la que tienen”, añadió.

Según el funcionario, podría haber una diferencia del 25 % en los datos que se tienen sobre la pandemia debido al tema de tiempos y capacidad de los laboratorios.

“De las 19.000 muestras que tienen capacidad, están utilizando solamente el 75 %. Podríamos tener una diferencia del 25 % o 30 % en información que tenemos respecto a tiempos y la capacidad de los laboratorios”, complementó.

De acuerdo con Aristizábal, en el país hay un 21 % de laboratorios en el país que carecen de insumos para procesar pruebas.

“A mí lo que me preocupa es que en el reporte que me entregan de los laboratorios, 21 % ya me indican que no cuentan con la disponibilidad de los insumos para el procesamiento del COVID-19”, sostuvo.

“Pudimos evidenciar la real capacidad que tiene el país para procesar pruebas”, sostuvo.

Aristizábal dijo que el promedio de entrega es de tres días, pero se encontró un caso de 70 días.

“Hay laboratorios que lo están haciendo muy bien, pero también los que toman la muestra y cometen errores”, informó.

El superintendente de Salud sostuvo que, de cara al pico de la pandemia, el país debe estar al tope de la capacidad de operación en cuanto a pruebas.

“En el pico necesitamos una mayor capacidad para procesar las pruebas”, declaró.

Escuche a Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, en entrevista con Mañanas BLU:

