Hospital General de Medellín instala carpas para evitar casos de COVID-19 en urgencias

Si usted es un paciente que llega al servicio de urgencias del Hospital General de Medellín, con síntomas gripales o algún síntoma relacionado con el COVID-19, debe tener en cuenta que a las afueras del hospital hay dispuesta una nueva zona, denominada 'pretriage'.

Se trata de carpas instaladas justo en el ingreso al servicio de urgencias donde profesionales de la salud clasificarán a los pacientes que lleguen por urgencias.

Al inicio de la zona 'pretriage', llamada también zona verde, el paciente se encontrará con un pendón informativo que deberá leer para que identifique si sus síntomas están relacionados con la pandemia.

El segundo paso, en dichas carpas, es atendido por un profesional.

“El paciente puede auto clasificarse, según lo que lea en el pendón. Una vez detecta que tiene los síntomas sugestivos de patología respiratoria, sigue la ruta hacía su atención por unos espacios destinados para pacientes con síntomas respiratorios y para pacientes potencialmente infectado por coronavirus", explicó el urgentólogo Felipe Duque.

De acuerdo con el doctor Duque, los pacientes que no se autoseleccionan, tal vez porque no estén seguros de sus síntomas o quizás no los tienen, seguirán por otra ruta previamente señalada donde serán atendidos por un tecnólogo de atención prehospitalaria, el cual lo direccionará al servicio que requiera y de ser necesario autorizará su ingreso al hospital.

El Hospital General de Medellín explicó que la zona 'pretriage' funcionará las 24 horas, durante el tiempo que esté activa la pandemia y que, al clasificar a los pacientes antes de tener contacto con el personal de salud, se reduce el riesgo de médicos, auxiliares y enfermeras contagiados con el virus.

Finalmente, y en cumplimiento a las medidas de bioseguridad, el Hospital General de Medellín informó que a la fecha ha entregado 586 gafas de protección, 300 batas antifludio, 4.700 batas de servicio y 1200 caretas faciales a quienes a diario siguen trabajando por el bienestar de sus usuarios.