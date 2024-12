Hospitales públicos de Antioquia solo atienden urgencias: “EPS no pagan; no hay como funcionar”

La atención en hospitales públicos de Antioquia está limitada a emergencias debido a una deuda millonaria acumulada por las EPS, una situación que amenaza con el cierre de más servicios en los próximos meses. Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), las EPS adeudan aproximadamente 14 billones de pesos a los hospitales públicos del departamento, afectando directamente su operación.

“El problema radica en que las EPS deciden a quién le pagan y a quién no, lo que deja a muchos hospitales sin recursos para funcionar. Es una situación insostenible”, afirmó Sánchez durante una entrevista reciente.

Servicios suspendidos y pagos irregulares

La falta de pagos por parte de EPS como Nueva EPS y Savia Salud ha llevado a que 20 de los 126 hospitales públicos de Antioquia no hayan recibido giros en diciembre, obligándolos a suspender servicios esenciales como consultas externas, odontología y laboratorio. Sin embargo, las urgencias, los partos y la atención de pacientes crónicos continúan operando como exige la ley.

“Estamos atendiendo las urgencias porque es un derecho que no podemos negar, pero otros servicios están suspendidos porque físicamente no hay cómo sostenerlos si las EPS no cumplen con los pagos a tiempo”, explicó Sánchez.

La incertidumbre también afecta a los trabajadores de salud. Muchos hospitales no han podido pagar salarios ni primas navideñas a médicos, enfermeras y personal administrativo.

“Algunos empleados ya recibieron sus pagos, pero otros aún están a la espera, ya que los hospitales dependen directamente de los giros de las EPS para cumplir con estas obligaciones”, agregó.

Impacto de las intervenciones gubernamentales

El sistema de salud colombiano enfrenta un colapso anunciado por expertos y asociaciones médicas, mientras el Congreso debate una reforma que, según los afectados, no resuelve las necesidades inmediatas. Sánchez destacó que algunas EPS intervenidas, como Savia Salud, han mostrado mejoras en sus pagos, pero otras como Nueva EPS han empeorado su desempeño desde la intervención.

“Con Savia Salud estamos mejor que antes de la intervención, pero con Nueva EPS la situación ha empeorado. Esto refleja que no todas las intervenciones funcionan igual, especialmente cuando se trata de EPS grandes con problemas administrativos graves”, comentó Sánchez.

Reunión clave con la Superintendencia Nacional de Salud

Ante la magnitud del problema, las autoridades sanitarias de Antioquia sostendrán una reunión con la Superintendencia Nacional de Salud y representantes de Nueva EPS para buscar soluciones urgentes. Sánchez espera que, al menos, se garantice un flujo mensual y predecible de recursos para los hospitales.

“Lo que pedimos es simple: que las EPS paguen a tiempo, sin retrasos ni criterios arbitrarios. Solo así podremos garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos”, enfatizó.

Un panorama sombrío para el 2024

La crisis financiera en el sector salud no solo pone en riesgo la sostenibilidad de los hospitales, sino también el bienestar de miles de pacientes. Según Sánchez, si la situación no mejora, el próximo año podría ser aún más crítico.

“La solución no está en una reforma futura, sino en acciones inmediatas. Necesitamos que el gobierno garantice los pagos de las EPS, porque de lo contrario, más hospitales tendrán que suspender servicios e incluso cerrar sus puertas”, concluyó.