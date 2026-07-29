Hospitales y clínicas del Valle enfrentan cierres parciales por falta de recursos

La secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, aseguró que el departamento atraviesa una alerta humanitaria por la falta de flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, situación que atribuyó al incumplimiento en los pagos por parte de las EPS intervenidas.

Según explicó, algunas instituciones acumulan hasta cinco meses sin recibir recursos, lo que ha llevado al cierre temporal de servicios como ginecobstetricia, pediatría y atención de alto riesgo obstétrico y neonatal, además de restricciones en la prestación de servicios por parte de algunos hospitales y clínicas.

La funcionaria indicó que la situación también ha generado retrasos en cirugías, procedimientos diagnósticos, consultas con especialistas y entrega de medicamentos, mientras especialistas y proveedores enfrentan demoras de hasta 120 y 180 días en sus pagos, respectivamente.

Señaló que, aunque muchos cierres son parciales y temporales, los pacientes tienen cada vez más dificultades para acceder a la atención.



Lesmes afirmó que el departamento ya registra un incremento en la mortalidad por cáncer y hace seguimiento al aumento en la gravedad con la que llegan los pacientes a los servicios de urgencias, tras no obtener atención oportuna en consulta externa.

Frente a la crisis, aseguró que no ha existido un diálogo con el Ministerio de Salud ni con la Superintendencia Nacional de Salud para buscar soluciones y manifestó que esperan que el próximo gobierno adelante un proceso de estabilización del sistema mientras se construye una reforma estructural con participación de los diferentes actores del sector.

Además, sostuvo que los cambios deberán incluir transformaciones en las EPS, los prestadores y los mecanismos de contratación y financiación del sistema de salud.